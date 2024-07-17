Filistin Hükümeti, Gazze'nin yeniden imarı için çalışmalara başladı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, saldırıların ardından Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için uluslararası bazı taraflarla plan yapmaya başladıklarını belirtti.

Filistin Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mustafa, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yeniden inşa hakkında konuştu.

BM, AB ve Dünya Bankası

Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için Filistin hükümeti olarak uluslararası taraflarla bir planı ortaya koymaya başladıklarını aktaran Mustafa, bu uluslararası taraflar arasında Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumların yanı sıra Avrupa Birliği ve Dünya Bankası'nın da olduğunun altını çizdi: "Filistin hükümeti, tüm bakanlık ve kurumlarıyla birlikte, ateşkesin sağlanması halinde Gazze Şeridi'nin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik planlar hazırladı."

İnsani yardım çağrısı

Uluslararası toplumun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları durdurmaktan aciz olduğuna dikkati çeken Mustafa, Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırıların önüne geçilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

Elektrik hattı, temiz içme suyu için onarıldı

Filistin Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini elektrik sağlayan "F11 numaralı" hattın birkaç gün içinde yeniden aktif hale getirileceğini duyurdu.

Merkezi Ramallah'ta bulunan Filistin Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Elektrik Dağıtım Şirketi ile işbirliği yaparak geçen iki hafta içinde yıkılan hattın onarıldığı belirtildi.

Açıklamada, gelecek günlerde 20 bin metreküp üretim yapabilecek ve halka temiz içme suyu sağlayabilecek Deyr Belah'taki Merkezi Su Arıtma Tesisine elektrik tedariği sağlanacağı kaydedildi.

Uluslararası kuruluşların işbirliğiyle diğer tüm hatlarda elektrik enerjisinin yeniden sağlanması, halka ve tüm hayati tesislere elektrik tedarik edilmesi için İsrail'e baskı yaptıkları aktarılan açıklamada, halkın elektriğe ulaşıp ulaşamayacağı konusunda bilgi verilmedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’ye akaryakıt sağlanamaması sebebiyle su arıtma tesislerinin çalışmaz hale geldiğini duyurmuştu: “İnsanlara yeterli derecede su bulunmuyor. Artık hayatta kalmak büyük mücadeleler istiyor. Gazze Şeridi'ndeki kanalizasyon ve altyapı ciddi anlamda tehlike saçtığı için kişisel temizlik ve içme suyunda dahi deniz suyu kullanılmak zorunda. Filistinli çocukların günlük 6 veya 8 saati gıda ve su taşımakla geçiriyor. Çocuklar genellikle uzak mesafelerden ağır yükler taşıyor.”

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve Filistin Çevre Kalitesi Kurumu 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yayımladığı ortak raporda, Gazze Şeridi'ndeki mevcut suyun, saldırı öncesindeki toplam suyun yaklaşık yüzde 10 ila 20'si kadar olduğu tahmin edildiği açıklanmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)