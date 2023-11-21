Filistin: Gazze’de 5 bin 600'ü çocuk, 13 bin 300 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 45'inci gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bin 600'ü çocuk olmak üzere 13 bin 300 oldu.

Saldırılarda 201 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi öldü. Yaralı sayısı da 31 bin oldu.

Kayıp sayısı ise enkazda ve sokaklardaki cesetler dahil olmak üzere 6 bin 500'ü aştı

Altyapı zararı

İsrail saldırılarında şu ana kadar 98 hükümet binası ve 266 okul hedef alındı, 66 okul hizmet dışı kaldı. Saldırıya uğrayan okullardan sonuncusu Nuseyrat'taki Malezya Okulu, Gazze'nin kuzeyindeki Kuveyt Okulu ve El-Bureyc'deki UNRWA Okulu oldu.

Bombalanan 170 camiden 83'ü de tamamen yıkıldı. Daha önce de 225 bin konutun kısmen, 43 binin ise tamamen yıkıldığı açıklanmıştı.

“Şifa Hastanesi'nde 3-4 gün su ve yemek yoktu”

Gazze'deki Şifa Hastanesi Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Nasır Bülbül, İsrail'in hastaneyi kuşatması sonucu su, yiyecek ve güvenlik eksikliği nedeniyle hastanede kaldıkları süre boyunca "ölüme yakın" hissettiklerini söyledi.

Şifa Hastanesi'nin 18 Kasım'da zorla boşaltılmasının ardından Refah kentindeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hastaneye geçen Bülbül, Şifa Hastanesi'nde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Çocuk Bakım Bölümü Başkanı Bülbül, "Şifa Hastanesi'ndeki durum tarif edilemezdi. Hastanedeki hayat ölüme yakındı. Hastanedeki yaralılar, yerinden edilmiş kişiler ve sağlık personeli, tahliye edilmeden önce 3-4 gün boyunca ne su ne de yemek bulabildi" dedi.

Şifa Hastanesi'nin kuşatılması sırasında yaralıların ameliyat edilemediğini ve sağlık durumlarının kötüleştiğini belirten Bülbül, yaralıları güzel sözlerle teselli etmeye çalıştıklarını ama onlara hizmet edemediklerini kaydetti.

Bülbül, tamamen boşaltılmadan önce Şifa Hastanesi'nde 24 elektrik kesintisi de yaşandığını aktardı.

İsrail ordusu 18 Kasım'da, Şifa Hastanesi'nde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamı ile hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürmüştü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan ve İsrail kuşatması altında olan Endonezya Hastanesinden Han Yunus'taki Nasır Hastanesine gece 100 yaralı nakledildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, yaralıların nakil işlemi, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ile yapılan koordinasyonla gerçekleştirildi. Endonezya Hastanesinde halen 500 yaralı bulunuyor, yaralıların Nasır Hastanesi ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki diğer hastanelere nakilleri için çalışılıyor.

ABD: Gazze'de hastaneler daha fazla riske atılmamalı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi çevresinde artan saldırılarıyla ilgili, "Bu konuda çok açık olduk. Orada hastalarımız var, sağlık personelimiz var, hayatları tam anlamıyla risk altında olan masum insanlar var. Şu anda olduklarından daha fazla riske atılmamalılar" dedi.

Sağlık sorunları nedeniyle hastanede mahsur kalan sivillerin varlığına dikkati çeken John Kirby, "Bu yüzden hastanelerde çatışma görmek istemiyoruz. Hamas'ın söz konusu hastaneyi (Endonezya Hastanesi) ne ölçüde kullanıp kullanmadığı konusunda spesifik bir istihbarata sahip değilim " diye konuştu.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)