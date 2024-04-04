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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Nisan 2024 16:28
 ~ Son Güncelleme: 4 Nisan 2024 16:29
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Filistin: Gazze'de İsrail saldırılarında her saat 4 çocuk ölüyor

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu raporuna göre, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 350 çocuk yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Filistin: Gazze'de İsrail saldırılarında her saat 4 çocuk ölüyor

Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" öncesinde Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 350 çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin yüzde 44'ü çocuk.

Bu da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde her saat yaklaşık 4 çocuğu öldürdüğü anlamına geliyor.

7 bin kadın ve çocuk kayıp

Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan ve hâlen kayıp durumda olan 7 bin kadın ve çocuk bulunuyor. Bu da Gazze'deki toplam kayıp sayısının yüzde 70'ine tekabül ediyor.

Batı Şeria

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da da 7 Ekim'den bu yana 117'si çocuk 455'ten fazla Filistinliyi öldürdü, 724'ü çocuk 4 bin 700 Filistinliyi yaraladı.

Ayrıca Batı Şeria'da 2023'ün başından bu yana 710'u çocuk 1620 Filistinli zorla yerinden edildi, 500'ü 7 Ekim'den itibaren olmak üzere 1085 çocuk gözaltına alındı.

17 bin çocuk ebeveynini kaybetti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 17 bin çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 bin 37 Filistinlinin öldüğü, 75 bin 668 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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