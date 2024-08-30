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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2024 16:42
 ~ Son Güncelleme: 30 Ağustos 2024 16:52
2 dk Okuma

Filistin Film Enstitüsü: Filistinli sinemacıların ifade özgürlüğünü savunun

“Soykırım Zamanlarında Sinema Sektörü için Protokol” başlığıyla yayımlanan metinde enstitü, dünyanın dört bir yanındaki sinema sektörü çalışanlarına çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Filistin Film Enstitüsü: Filistinli sinemacıların ifade özgürlüğünü savunun
Filistin direnişinin sembollerinden karpuz dilimi, (Özgür Filistin), Fotoğraf: Wikimedia

Filistin Film Enstitüsü (Palestine Film Institute – PFI), dünyanın dört bir yanındaki sinema sektörü çalışanlarına seslenerek İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımı karşısında eylemlilik gösterme ve dayanışma çağrısı yaptı.

“Soykırım Zamanlarında Sinema Sektörü için Protokol” (Industry Protocol in Times of Genocide) başlığıyla yayımlanan protokolde PFI, sinema sektörünü İsrail kurumlarıyla bağlarını koparmaya, uluslararası insan hakları hukukuna saygı göstermeye davet etti.

Altyazı Sinema Derneği bünyesinde güncel sinema alanındaki gelişmeleri takip eden “Altyazı Fasikül: Özgür Sinema” sitesi, protokolü Türkçeye çevirdi.

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Dayanışma

Protokol metni özetle şöyle:

“Kendi topraklarında ve komşu ülkelerdeki mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler, 76 yıldır İsrail’in devlet terörüne ve şiddetine maruz kalmakta. 1948 yılından bu yana İsrail’in amacı etnik temizlik, bölgenin tamamının işgali, soykırım ve kültürel mirasın yıkımı olmuştur.

“Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırım karşısında, bu katliamın durdurulması için baskı oluşturmak amacıyla uluslararası bir dayanışma cephesi kurmamız elzemdir.

Talepler

PFI olarak sinema alanında aktif kurumlar ve film festivallerinden taleplerimiz şöyledir:

  1. Filistinli sinemacıların ve onlara destek olanların ifade özgürlüğünü savunun.
  2. Filistinlilerin yüzyüze kaldığı yıkım ve buna karşı yürütülen mücadeleye verdikleri kamuoyu desteği nedeniyle sansürlenen, karalanan veya saldırıya uğrayanları koruyun ve kamusal güvenliklerini sağlayın.
  3. Filistinli sinemacı delegasyonlarına finansman ve lojistik yardım gibi sponsorluklar sağlanarak destek olun.
  4. Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) ve İsrail'in Akademik ve Kültürel Boykotu için Filistin Kampanyası (PACBI) ilkelerine uyun.
  5. Filistin halkının işgaline ve soykırımına olanak sağlayan ve/veya bundan kazanç edinen şirketlerden, vakıflardan, fonlardan, kurumlardan ya da bireylerden gelen bağışları reddedin.

Tavsiyeler

PFI olarak, sinema ve kültür emekçilerinin benimseyebileceği eylemlere ilişkin tavsiyelerimiz şöyledir:

Her bireyi kendi kapasite ve güvenliğinin bilincinde olarak eylem yürütmeye çağırıyoruz ve kolektif eylemin açık ara en etkili yöntem olduğunu biliyoruz.

  1. Filminizi/emeğinizi geri çekmek ve kamusal açıklamalar yapmak,
  2. Bir gösterim veya konuşma slotunda eylem yapmak,
  3. Filminizin gösteriminden önceki sunum, soru-cevap, ustalık sınıfı (masterclass), konuşma ve panellerde Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunuzu ifade etmek,
  4. Agresyona maruz kalmanız veya şahit olmanız durumunda bilet ücret iadesi talep etmek,
  5. Festival yönetimine pozisyonunuzu ve beklentilerinizi açıkça iletmek,
  6. Barışçıl eylemler koordine etmek. (TY)
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/haber/berlinale-de-en-iyi-belgesel-odulunu-alan-israilli-yonetmene-olum-tehdidi-292382
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