Filistin eyleminde de kadın düşmanlığı yaptılar

Tarsus Ashab-i Kehf Platformu’nun dün yaptığı Filistin eyleminde kadın düşmanlığı yapıldı.

gerçekgündem'in haberine göre, Bileşenleri arasında Peygamber Sevdalıları Vakfı, Umut Kervanı Vakfı, Yetimler Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği ve Davet ve Kardeşlik Derneği gibi birçok İslamcı grubun yer aldığı platformun açıklamasında, kadın düşmanlığı yapıldı:

“Gazze’de şehit olan çocuklara mı acıyalım, Tarsus Yarenlik alanında anadan üryan dolaşanlara mı acıyalım, vallahi burası daha çok acınacak halde.”

Kadınlar hedef gösterildi

Açıklamalarına “onlar cennete gidiyor” diye devam eden İslamcılar kadınları hedef gösteren şu ifadeleri kullandı:

“Oturulacak yer yok. Ninesi burnunu göstermezken torununun göstermeyecek yeri kalmadı. Hadi çocukları gençleri biraz anladın neyse bir eş bulacak, ya şu ellisindeki teyzelere, ablalara, bacılara ne oluyor?”

(EMK)