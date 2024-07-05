Filistin Eylem Komitesi’nden Çağrı: 7 Temmuz’da ABD Başkonsolosluğu’na yürüyoruz

Filistin Eylem Komitesi, Nakba Eylem Komitesi adıyla başlayan ve şimdi Filistin Eylem Komitesi olarak devam eden mücadeleleri kapsamında yeni bir eylem çağrısı yaptı.

Komite, Filistin halkının tarihsel hakları için verdikleri mücadeleyi desteklemek amacıyla işgal ve sömürgecilik karşıtları, özgürlük ve adalet isteyen halklarla birlikte meydanlarda olduklarını belirtti.

Komite, coğrafyamızda barışın ve özgürlüğün sağlanması için Filistin halkına soykırım uygulayan Siyonist işgal devletini tecrit etmenin ve ona verilen emperyalist desteği durdurmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Komite’nin talepleri şöyle:

İsrail’le diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve açık bir askeri ambargo kararı alınması

ABD’nin bölgemizdeki operasyonlarına son vermesi

İsrail’i koruyan NATO üslerinin kapatılması

Komite, Filistin’deki soykırımın dokuzuncu ayını tamamladığı gün olan 7 Temmuz’da, işgal devletinin suç ortağı ve hamisi ABD’ye karşı Filistin’in yanında olduklarını en gür şekilde haykırmak için Sarıyer Poligon Parkı’nda saat 17.00’de buluşarak ABD Başkonsolosluğu’na yürüyeceklerini açıkladı.

Etkinlik Bilgileri: Tarih: 7 Temmuz

7 Temmuz Saat: 17.00

17.00 Yer: Sarıyer Poligon Parkı Filistin Eylem Komitesi, herkesin katılımını beklediklerini belirterek, "#FilistinİçinHepBirlikte" ve "#SoykırımaKarşıSokağa" etiketleriyle destek çağrısı yaptı.

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