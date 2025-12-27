Filistin Eylem Komitesi, Trump’ın Gazze planını protesto etti

Filistin Eylem Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin planını İstanbul Tünel Meydanı’nda bugün düzedikleri eylemle protesto etti.

Eylemde “Sömürgeci ‘Trump Planı’na karşı Gazze Filistinlilerindir” pankartı açılırken, “Trump planı emperyalist sömürgeciliğin planıdır” ve “İsrail’e tam ambargo” yazılı dövizler taşıdılar

Protesto boyunca “Gazze Filistin halkınındır”, “Siyonizme geçit yok, İsrail’e boykot” ve “Yaşasın küresel intifada” sloganları atıldı.

Basın açıklamasını Filistin Eylem Komitesi adına Nihle Kalem okudu.

Açıklamada, Türkiye’nin ABD’nin Gazze’yi kontrol altına alma planını desteklediği, Filistin halkının iradesi ve tarihsel haklarının yok sayıldığı belirtildi. Kasım ayında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu dokuz ülkenin, “Trump Planı” çerçevesinde hazırlanan ve Gazze’nin iki yıl süreyle ABD yönetiminde kurulacak bir yapıya devredilmesini öngören kararı desteklediği hatırlatıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana 400’den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği, İsrail’in saldırılar ve insani yardımları engelleyerek ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü vurgulandı. On binlerce çadır ve geçici konutun Gazze’ye sokulmamasının, iki milyon insanı ağır kış koşullarıyla karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

Komite, Türkiye’nin arabuluculuk rolünü Filistin halkının lehine değil, Gazze’nin silahsızlandırılması ve yönetiminin sömürgeci güçlere devredilmesi yönünde kullandığını savundu. Açıklamada, İsrail’in Gazze’nin yanı sıra Batı Şeria, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü, Filistinli esirlerin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtildi.

Açıklama, “Gazze Filistinlilerindir” vurgusuyla sona erdi.

