HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:59
 SG: Son Güncelleme: 27.12.2025 19:05
Okuma:  2 dakika

Filistin Eylem Komitesi, Trump’ın Gazze planını protesto etti

Protesto boyunca “Gazze Filistin halkınındır”, “Siyonizme geçit yok, İsrail’e boykot” ve “Yaşasın küresel intifada” sloganları atıldı.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Filistin Eylem Komitesi, Trump’ın Gazze planını protesto etti
Fotoğraflar: Evrim Kepenek/bianet

Filistin Eylem Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye ilişkin planını İstanbul Tünel Meydanı’nda bugün düzedikleri eylemle protesto etti.

Eylemde “Sömürgeci ‘Trump Planı’na karşı Gazze Filistinlilerindir” pankartı açılırken, “Trump planı emperyalist sömürgeciliğin planıdır” ve “İsrail’e tam ambargo” yazılı dövizler taşıdılar

Protesto boyunca “Gazze Filistin halkınındır”, “Siyonizme geçit yok, İsrail’e boykot” ve “Yaşasın küresel intifada” sloganları atıldı.

Basın açıklamasını Filistin Eylem Komitesi adına Nihle Kalem okudu.

Açıklamada, Türkiye’nin ABD’nin Gazze’yi kontrol altına alma planını desteklediği, Filistin halkının iradesi ve tarihsel haklarının yok sayıldığı belirtildi. Kasım ayında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu dokuz ülkenin, “Trump Planı” çerçevesinde hazırlanan ve Gazze’nin iki yıl süreyle ABD yönetiminde kurulacak bir yapıya devredilmesini öngören kararı desteklediği hatırlatıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana 400’den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği, İsrail’in saldırılar ve insani yardımları engelleyerek ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü vurgulandı. On binlerce çadır ve geçici konutun Gazze’ye sokulmamasının, iki milyon insanı ağır kış koşullarıyla karşı karşıya bıraktığı ifade edildi.

Komite, Türkiye’nin arabuluculuk rolünü Filistin halkının lehine değil, Gazze’nin silahsızlandırılması ve yönetiminin sömürgeci güçlere devredilmesi yönünde kullandığını savundu. Açıklamada, İsrail’in Gazze’nin yanı sıra Batı Şeria, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarını sürdürdüğü, Filistinli esirlerin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtildi.

Açıklama, “Gazze Filistinlilerindir” vurgusuyla sona erdi.

Trump'ın Gazze planı BMGK'den geçti: ABD “tarihi adım”, Hamas “uluslararası vesayet” dedi
Trump'ın Gazze planı BMGK'den geçti: ABD “tarihi adım”, Hamas “uluslararası vesayet” dedi
18 Kasım 2025

(EMK)

İstanbul
israil anlaşması Filistin trump filistin'de işgale son
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected]
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı.

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Kadınlardan İsrail’e tepki: Cinsel şiddet savaş politikasıdır
27 Aralık 2025
Kadınlardan İsrail’e tepki: Cinsel şiddet savaş politikasıdır
Asiye Dinçsoy: Kadın dayanışması setlerin havasını değiştiriyor
27 Aralık 2025
Asiye Dinçsoy: Kadın dayanışması setlerin havasını değiştiriyor
Ayşenil Şamlıoğlu: Benim tiyatrom tanıklıktır
26 Aralık 2025
Ayşenil Şamlıoğlu: Benim tiyatrom tanıklıktır
YOUNG STRUGGLE SOSYALİST GENÇLİK ÖRGÜTÜ EŞ BAŞKANI EZGİ KARDELEN
“Kapitalizm krizini ırkçılıkla yönetmeye çalışıyorlar”
25 Aralık 2025
“Kapitalizm krizini ırkçılıkla yönetmeye çalışıyorlar”
MERSİN UÇAN SÜPÜRGE FİLM FESTİVALİ’NDEN NOTLAR
Festivalde barış, gazetede ısrar: İyi ki kadın gazeteciler var
24 Aralık 2025
Festivalde barış, gazetede ısrar: İyi ki kadın gazeteciler var
