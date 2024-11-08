Filistin Eylem Komitesi: "Limanları kapat, sevkiyatı kes"

Filistin Eylem Komitesi, Türkiye karasuları ve limanlarının İsrail’e malzeme taşıyan gemilere kapatılması talebiyle dün (7 Kasım) Karaköy’deki İstanbul Bölge Liman Başkanlığı önünde bir eylem düzenledi.

Eylemde “Siyonizmle ticareti kes! Limanları soykırımcıya kapat!” yazılı pankart açılırken, sık sık “Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot”, “Limanları kapat, sevkiyatı kes” ve “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları atıldı.

Filistin Eylem Komitesi adına açıklamayı Arda Yıldız okudu.

Yıldız, geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Limanı’na demirleyen ve İsrail’e silah taşıdığı iddia edilen ‘Kathrin’ adlı gemi ile Ambarlı Limanı’na yanaşan İsrail uluslararası kargo nakliye şirketi ZIM’e ait gemilerin seyir izin belgesinin İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’nda onaylandığını belirterek şöyle dedi:

“Bugüne dek işlevsiz hamaseti sürdüren siyasal iktidar, işgal devletinin tecridi için hiçbir somut yaptırım uygulamıyor. Ticaret Bakanlığı İsrail’le Türkiye arasındaki her tür ithalat ve ihracatın durdurulduğunu açıklamasına rağmen ticari faaliyetler kesintisiz sürüyor.”

Gazeteci Metin Cihan, Türkiye’nin İsrail ile ticari ilişkilerin durdurulduğu açıklamasına karşın ticaretin sürdüğünü belirtiyor. “Bizim gümrükten çıkışta Filistin olarak kaydediliyor. Yolda İsrail olarak değiştiriliyor” diyen Cihan, TÜİK verilerine göre Filistin’e yapılan ihracatın arttığına da dikkat çekmişti . Bu durumun İsrail basınına da yansıdığını ifade eden Cihan, Türkiye üzerinden İsrail’e gemilerin gitmeye devam ettiğini yazmıştı

“Suç ortaklığı aylardır sürüyor”

İsrail’e askeri mühimmat taşıyan gemilerin Türkiye karasularından geçtiğine dikkat çeken Yıldız, “Bu suç ortaklığı aylardır sürüyor” dedi.

Yıldız, Türkiye üzerinden İsrail’e giden gemilere dair bilgiler paylaşarak Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na “suç ortaklığına son verme” çağrısında bulundu:

Ağustos ayında işgal devletine askeri mühimmat taşıdığı için birçok ülkede limanlara yanaşmasına izin verilmeyen Nordic isimli kargo gemisi hiçbir engellemeyle karşılaşmadan Bandırma Limanı’na demirledi.

Eylül ayında ABD’nin donanmasına bağlı olan ve işgal devletini korumak için bölgeye gönderilen USS Wasp isimli savaş gemisi İzmir Limanı’na demirledi.

Ekim ve Kasım aylarında İsrail merkezli ZIM isimli uluslararası taşımacılık şirketine ait gemiler Türkiye limanlarında faaliyet yürüttü.

Soykırımcı işgal devletine askeri mühimmat taşıyan ve kurulduğundan beri Siyonizm’e hizmet eden ZIM’in yayımladığı planlarda önümüzdeki üç ayda toplam 124 geminin Aliağa, Derince, İzmit, Mersin ve İstanbul Ambarlı başta olmak üzere birçok limanı kullanacağı görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde ise işgal devletine askeri mühimmat taşıdığı için birçok ülkede yaptırımlarla karşılaşan ve limanlara girişi engellenen Kathrin gemisi Haydarpaşa Limanı’na demirledi. Portekiz soykırımda suç ortağı olmamak için bu gemiden bayrağını geri çekti ve bugün Kathrin Almanya bayrağı taşıyarak Türkiye karasularında geziyor.

“17 Kasım’da Ambarlı’dayız”

Yıldız, “İsrail’i tecrit hamaseti yapan hükümet, işgal devletine karşı hiçbir somut yaptırım uygulamadığı gibi suç ortaklığını da sürdürüyor” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’deki Filistin dostları İsrail’e giden gemilerin, akan petrolün ve süren sevkiyatın hesabını sordukça köşeye sıkışan ve geri adım atmak zorunda kalan siyasal iktidar, bugün yine ticaretin aslında Filistin’le yapıldığını söyleyerek aylar önce dinlediğimiz yalanlara sığınıyor.”

Yıldız, İsrail’e askeri mühimmat taşıyan gemilerin Türkiye karasularından geçmesi ve limanlara girişinin durdurulması için eylemlerine devam edeceklerini belirtti ve 17 Kasım Pazar günü Beylikdüzü’ndeki Ambarlı Limanı’nda olacaklarını söyleyerek açıklamasını sonlandırdı.

Filistin Eylem Komitesi hakkında Nakba’nın 76. yıldönümünde (15 Mayıs), BDS Türkiye’nin çağrısıyla bir araya gelen onlarca siyasi kurum, sendika ve meslek örgütünün katılımıyla kurulan “Nakba Eylem Komitesi”, Türkiye’de Filistin ile ilkeli bir dayanışma hattı oluşturma gerekliliğinden hareketle “Filistin Eylem Komitesi” adıyla faaliyetlerine devam etme kararı almıştı. İlk eylemini 7 Temmuz 2024’te ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde gerçekleştiren Komite, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini ilkeli bir dayanışma hattının temeli olarak görerek, Türkiye’nin sürdürdüğü bu ilişkileri hedef alan eylemler düzenliyor. Komite ayrıca, diğer şehirlerde de eylem birliktelikleri kurmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

(VC)