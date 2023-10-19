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DÜNYA
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 14:00
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2023 14:33
2 dk Okuma

Filistin'e destek veren Benzema'ya Fransalı bakandan 'terör' suçlaması

Fransa İçişleri Bakanı, Filistin'e destek veren futbolcu Karim Benzema'yı Fransa'nın "terör örgütü" olarak kabul ettiği Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olmakla suçladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/19/filistin-e-destek-veren-benzema-ya-fransali-bakandan-teror-suclamasi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bugün itibariyla 13'üncü gününde devam eden Filistin-İsrail Savaşı, spor dünyasında da yankı uyandırdı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıya ilgili X hesabında paylaşım yapan dünyaca ünlü Fransalı milli futbolcu Karim Benzema hakkında kanıt sunmadan "Müslüman Kardeşler ile bağlantısı var" iddiasında bulundu.

Le Monde'te yer alan habere göre Bakan Darmanin, CNews kanalında yayınlanan röportajda "Bin 100 İslamcı kuruluşu kapattık. Ve son haftalarda özellikle ilgimi çekti. Hepimizin de bildiği gibi, Benzema, Müslüman Kardeşler ile bağlantılı" dedi.

Müslüman Kardeşler, Fransa'nın "terör örgütü" olarak kabul ediliyor.

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Bakan hakkında suç duyurusu

Altın Top ödüllü Benzema'nın avukatı Hugues Vigier, Darmanin'e tepki göstererek "Bu yanlış! Karim Benzema'nın bu örgütle hiçbir zaman en ufak bir ilişkisi olmamıştır" dedi.

Avukat Vigier, suçlama nedeniyle bakan hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Benzema: Dualarımız Gazze halkıyla birlikte

Suudi Arabistan takımı Al-Ittihad'da oynayan Altın Top ödüllü Benzema, 15 Ekim'de yaptığı paylaşımda, "Tüm dualarımız, ne kadınları ne de çocukları esirgeyen haksız bombardımanların bir kez daha kurbanı olan Gazze halkı için" diye yazmıştı.

Karim Benzema hakkında

Cezayir asıllı bir ailenin çocuğu olarak Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya gelen 35 yaşındaki Benzema, son on yılın öne çıkan Fransalı yıldız futbolcularından biri oldu.

Başta 5 Şampiyonlar Ligi, 4 La Liga şampiyonluğu ve 3 Copa del Rey olmak üzere 24 kupa kaldırdığı Real Madrid'de geçirdiği 14 sezonun ardından bu yıl Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'a transfer oldu.

Fransa milli takım formasıyla 77 maçta 25 gol atan Benzema, 2021-22 sezonunda Ballon d'Or ödülünü aldı. 

(NT)

Filistin-İsrail Savaşı
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