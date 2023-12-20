Filistin direnişine destek veren Zora'ya polis baskını

Filistinli tutsaklarla dayanışma örgütü Samidun'u yasaklayan Alman devleti bu kez de genç kadın örgütü Zora'yı hedef aldı. Berlin'de Zora üyelerinin evlerini ve kadın kafesini basan polis, bir kişiyi gözaltına aldı ve daha sonra serbest bıraktı.

Alman polisi, Zora üyelerinin Berlin'deki Neukölln, Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Karlshorst ve Wedding'deki evlerine baskın düzenledi.

Basılan yerler arasında Neuköln'de bulunan kadın kafesi de bulunuyor. Polis kadın kafesi kapalıyken, kapısını çilingir ile açarak girdi.

Destek çağrısı

ETHA'daki habere göre, Alman polisi, Zora'ya yönelik baskınlarda bir kişiyi gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktı. Zora üyesi kadınlar, Filistin Halk Kurtuluş Cephesini (FHKC) desteklemekle suçlanıyor.

Filistinli direniş örgütü FHKC, Avrupa'nın "terör örgütleri listesi"nde yer alıyor.

Zora üyeleri, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırım saldırılarını protesto etmek için Berlin Üniversitesi'nde eylem yapmış, eylem kamuoyunda gündem olmuştu. Polis eyleme siyonist İsrailliler ile birlikte saldırmıştı.

Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB), baskını protesto etmek için Almanya kentlerinde eylemler yapacağını duyurdu. Herkesi Zora ile dayanışmaya çağırdı.(EMK)