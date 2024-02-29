Filistin Devlet Başkanı Abbas: Netanyahu uluslararası topluma meydan okuyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dünya liderlerine ve uluslararası kuruluşlara mesaj gönderdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, mesajında, "Filistin Devleti'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde savaşın ertesi günü için ilkeler" şeklindeki açıklamalarını reddettiğini doğruladı.

“Acil müdahale” çağrısı

"Netanyahu'nun uluslararası siyasi girişimler ve ateşkes için gösterilen çabaları görmezden geldiğini" kaydeden Abbas, Gazze Şeridi'nde insani gıda, tıbbi yardım ve temel gıda konusundaki artan ihtiyaca rağmen bu açıklamanın meydan okuma niteliğinde olduğunu vurguladı.

Abbas, "1,8 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye barınak sağlamak, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmelerini sağlamak ve UNRWA'nın çalışmalarının ve finansmanının sürdürülmesiyle hastane ve okulların yeniden çalışmaya başlatılması için acil müdahale" çağrısında bulundu.

“Binlerce yeni yerleşim biriminin inşası”

Filistin Devlet Başkanı, "Netanyahu'nun binlerce yeni yerleşim biriminin inşasının duyurulmasına ilişkin planında belirtilenlerle, İsrail'in Filistin halkını inkar etmek ve tüm toprakları üzerinde egemenliğini dayatmakta ısrar ettiğine" dikkati çekti.

Abbas mesajında ayrıca şunları söyledi:

"Netanyahu'nun savaş sonrası planı uluslararası topluma meydan okumaktır. Bu aşırılık yanlısı İsrail hükümetinin üzerinde çalıştığı hedef, yalnızca iki devletli çözüme dayalı barışa ulaşma şansını baltalamak değil, aynı zamanda etnik temizlik ve Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik kampanyaları yoğunlaştırmaktır."

Netanyahu'nun “savaş sonrası” planı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dünkü kabine toplantısında hükümete sunduğu, Gazze'de saldırıların ardından izleyeceği “yol haritası”, "Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, İsrail'in güvenlik için hareket özgürlüğünü koruması ve UNRWA'nın kapatılmasını" içeriyor. Plana göre İsrail, Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'da güvenlik ve askeri konularda hareket özgürlüğünü elinde tutacak, Mısır-Gazze sınırında ABD'nin koordinasyonuyla tampon bölge oluşturarak "kaçakçılık girişimlerini" önleyecek. Netanyahu'nun hükümete sunduğu yol haritasına göre, Gazze'nin sivil idaresi ise "yönetim becerisine sahip profesyoneller" tarafından gerçekleştirilecek; bu kişiler "terörü destekleyen devlet ve oluşumlara bağlı olmayacak", maaşlarını bunlardan almayacak. İsrail ayrıca Ramallah merkezli uluslararası meşruiyete sahip Filistin yönetimini, "terörü desteklemekle" suçlayarak, yol haritasındaki bu maddeyle Gazze yönetiminden uzaklaştırmayı amaçladığına işaret ediyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)