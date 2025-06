Filistin destekçilerinden MUBI’ye 'boykot' çağrısı

Dijital yayın platformu MUBI, son dönemde aldığı büyük yatırım nedeniyle eleştirilerin odağında.

Platformun, İsrail ile işbirliği yapan “Sequoia Capital” adlı şirketten 100 milyon dolarlık yatırım alması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Crunchbase'de yer alan habere göre, MUBI bu yatırım anlaşmasını geçtiğimiz hafta sonu duyurdu.

2007 yılında kurulan ve merkezi Londra’da bulunan platform, film festivallerinde ödül kazanmış yapımlar da dahil olmak üzere uluslararası bir seçkiyi aylık abonelik hizmetiyle izleyicilere sunuyor.

Kullanıcılar, Sequoia Capital’in yalnızca teknoloji odaklı girişimlere değil, aynı zamanda İsrail’in Filistin’e yönelik askeri operasyonlarını dolaylı olarak destekleyen şirketlerle bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Şirketin bazı yatırımcılarının işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimci olduklarına dair iddialar da eleştirilerden bazıları.

Eleştiriler üzerine sosyal medya kullanıcılarından bazıları MUBI’nin Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketi kapsamına alınması çağrısı yaptı.

time to add @mubi to the BDS list, they are now funded to the tune of 100 million by zionist venture capitalists Sequoia Capital who are actively engaged in military support of the genocide, and some of the investors themselves are settlers on occupied Palestinian land. pic.twitter.com/KnU39r0EU4