ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Haziran 2025 16:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Haziran 2025 17:27
2 dk Okuma

Filistin destekçilerinden MUBI’ye 'boykot' çağrısı

MUBI’nin, İsrail’le bağlantılı Sequoia Capital’den aldığı 100 milyon dolarlık yatırım, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Filistin destekçilerinden MUBI’ye 'boykot' çağrısı

Dijital yayın platformu MUBI, son dönemde aldığı büyük yatırım nedeniyle eleştirilerin odağında.

Platformun, İsrail ile işbirliği yapan “Sequoia Capital” adlı şirketten 100 milyon dolarlık yatırım alması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Crunchbase'de yer alan habere göre, MUBI bu yatırım anlaşmasını geçtiğimiz hafta sonu duyurdu.

2007 yılında kurulan ve merkezi Londra’da bulunan platform, film festivallerinde ödül kazanmış yapımlar da dahil olmak üzere uluslararası bir seçkiyi aylık abonelik hizmetiyle izleyicilere sunuyor.

Kullanıcılar, Sequoia Capital’in yalnızca teknoloji odaklı girişimlere değil, aynı zamanda İsrail’in Filistin’e yönelik askeri operasyonlarını dolaylı olarak destekleyen şirketlerle bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Şirketin bazı yatırımcılarının işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimci olduklarına dair iddialar da eleştirilerden bazıları.

Eleştiriler üzerine sosyal medya kullanıcılarından bazıları MUBI’nin Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketi kapsamına alınması çağrısı yaptı.

Filistin için Bin Genç’ten açıklama

Türkiye’den “Filistin için Bin Genç” de konuya dair yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Geçtiğimiz yıl Sequoia Capital'den 100 milyon dolarlık yatırım alan MUBI'yi teşhir ediyoruz. Sequoia Capital açıkça, işgalci, siyonist İsrail’i maddi-manevi destekleyen bir şirket ve yatırım yaptığı sermayelerden biri de MUBI.

Siyonist işgalcilerin cebini dolduran Sequoia Capital ile işbirliği yapan MUBI, soykırımcıların sermayesine ortaktır. Filistin'in özgürlüğü için işgalci İsrail’in ekonomik ve siyasi olarak yalnızlaştırılması şarttır. Filistin için MUBI'yi boykot ediyoruz!”

MUBI ise şirketle işbirliğinin eleştirilmesine dair henüz bir açıklama yapmadı.

Sequoia Capital hakkında

1972 yılında ABD’de kurulan şirket, dünya genelinde en bilinen girişim sermayesi firmalarından biri. Özellikle Silikon Vadisi merkezli teknoloji şirketlerine yaptığı erken aşama yatırımlarla tanınıyor. Apple’dan Google’a, Airbnb’den WhatsApp’a kadar pek çok dev teknoloji şirketinin ilk yatırımcılarından.

Sequoia Capital Israel ise önceki yıllarda yatırımlarına ara vermiş olsa da, özellikle 2023-2024 döneminde savaşla birlikte faaliyetlerini yeniden canlandırdı. İsrail’de savunma teknolojisi, siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarında aktif olarak çalıştı.

Şirketin partneri Shaun Maguire, İsrail teknolojisinin savunma ve AI alanlarında büyük potansiyeli olduğunu, bu nedenle ofis açıp yatırım yaptıklarını vurguluyor. Maguire ayrıca "İsrail başta savunma, ardından da yapay zekâda dünya çapında önemli şirketler çıkarabilir," diyor.

Kaynaklar: Startup Nation Central, sequoiacap.com, Crunchbase News, Wikipedia.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
mubi Filistin-İsrail Savaşı İsrail'e kültürel boykot bds yerleşimciler
ilgili haberler
MUBI Türkiye: Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız
28 Mart 2025
/haber/mubi-turkiye-adaletin-aklin-ve-ozgurlugun-yanindayiz-305935
Kadıköy Kaymakamlığı, Queer’in gösterimini yasakladı
7 Kasım 2024
/haber/kadikoy-kaymakamligi-queerin-gosterimini-yasakladi-301545
RTÜK'ten Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım
1 Ağustos 2024
/haber/rtuk-ten-netflix-mubi-ve-blu-tv-ye-idari-yaptirim-298095
RTÜK’ten MUBİ’ye lisans alması için 72 saat süre
1 Temmuz 2020
/haber/rtuk-ten-mubi-ye-lisans-almasi-icin-72-saat-sure-226678
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
MUBI Türkiye: Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız
28 Mart 2025
/haber/mubi-turkiye-adaletin-aklin-ve-ozgurlugun-yanindayiz-305935
Kadıköy Kaymakamlığı, Queer’in gösterimini yasakladı
7 Kasım 2024
/haber/kadikoy-kaymakamligi-queerin-gosterimini-yasakladi-301545
RTÜK'ten Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım
1 Ağustos 2024
/haber/rtuk-ten-netflix-mubi-ve-blu-tv-ye-idari-yaptirim-298095
RTÜK’ten MUBİ’ye lisans alması için 72 saat süre
1 Temmuz 2020
/haber/rtuk-ten-mubi-ye-lisans-almasi-icin-72-saat-sure-226678
Sayfa Başına Git