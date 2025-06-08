Filistin destekçilerinden MUBI’ye 'boykot' çağrısı

Dijital yayın platformu MUBI, son dönemde aldığı büyük yatırım nedeniyle eleştirilerin odağında.

Platformun, İsrail ile işbirliği yapan “Sequoia Capital” adlı şirketten 100 milyon dolarlık yatırım alması, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Crunchbase'de yer alan habere göre, MUBI bu yatırım anlaşmasını geçtiğimiz hafta sonu duyurdu.

2007 yılında kurulan ve merkezi Londra’da bulunan platform, film festivallerinde ödül kazanmış yapımlar da dahil olmak üzere uluslararası bir seçkiyi aylık abonelik hizmetiyle izleyicilere sunuyor.

Kullanıcılar, Sequoia Capital’in yalnızca teknoloji odaklı girişimlere değil, aynı zamanda İsrail’in Filistin’e yönelik askeri operasyonlarını dolaylı olarak destekleyen şirketlerle bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Şirketin bazı yatırımcılarının işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimci olduklarına dair iddialar da eleştirilerden bazıları.

Eleştiriler üzerine sosyal medya kullanıcılarından bazıları MUBI’nin Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) hareketi kapsamına alınması çağrısı yaptı.

time to add @mubi to the BDS list, they are now funded to the tune of 100 million by zionist venture capitalists Sequoia Capital who are actively engaged in military support of the genocide, and some of the investors themselves are settlers on occupied Palestinian land. pic.twitter.com/KnU39r0EU4 — 🔻 (@atlajala) June 3, 2025

Filistin için Bin Genç’ten açıklama

Türkiye’den “Filistin için Bin Genç” de konuya dair yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Geçtiğimiz yıl Sequoia Capital'den 100 milyon dolarlık yatırım alan MUBI'yi teşhir ediyoruz. Sequoia Capital açıkça, işgalci, siyonist İsrail’i maddi-manevi destekleyen bir şirket ve yatırım yaptığı sermayelerden biri de MUBI. Siyonist işgalcilerin cebini dolduran Sequoia Capital ile işbirliği yapan MUBI, soykırımcıların sermayesine ortaktır. Filistin'in özgürlüğü için işgalci İsrail’in ekonomik ve siyasi olarak yalnızlaştırılması şarttır. Filistin için MUBI'yi boykot ediyoruz!”

MUBI ise şirketle işbirliğinin eleştirilmesine dair henüz bir açıklama yapmadı.

Sequoia Capital hakkında 1972 yılında ABD’de kurulan şirket, dünya genelinde en bilinen girişim sermayesi firmalarından biri. Özellikle Silikon Vadisi merkezli teknoloji şirketlerine yaptığı erken aşama yatırımlarla tanınıyor. Apple’dan Google’a, Airbnb’den WhatsApp’a kadar pek çok dev teknoloji şirketinin ilk yatırımcılarından. Sequoia Capital Israel ise önceki yıllarda yatırımlarına ara vermiş olsa da, özellikle 2023-2024 döneminde savaşla birlikte faaliyetlerini yeniden canlandırdı. İsrail’de savunma teknolojisi, siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarında aktif olarak çalıştı. Şirketin partneri Shaun Maguire, İsrail teknolojisinin savunma ve AI alanlarında büyük potansiyeli olduğunu, bu nedenle ofis açıp yatırım yaptıklarını vurguluyor. Maguire ayrıca "İsrail başta savunma, ardından da yapay zekâda dünya çapında önemli şirketler çıkarabilir," diyor.

Kaynaklar: Startup Nation Central, sequoiacap.com, Crunchbase News, Wikipedia.

(TY)