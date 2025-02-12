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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 12 Şubat 2025 10:26
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2025 14:51
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Filistin destekçilerinden Kaptan Amerika’nın yeni filmine boykot

Eylemciler, çizgi romanlarda Mossad ajanı olarak geçen Sabra karakterinin filmde yer almasını protesto etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Filistin destekçilerinden Kaptan Amerika’nın yeni filmine boykot

Filistin destekçisi onlarca protestocu, “Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya” (Captain America: Brave New World) filminin dünkü (11 Şubat) Hollywood galasında toplandı.

Protestocular, İsrailli oyuncu Shira Haas’ın canlandırdığı İsrailli süper kahraman Ruth Bat-Seraph (Sabra) karakterinin filmde yer alması nedeniyle boykot çağrısında bulundu.

Protestocular, “Sabra gitmeli”, “Disney soykırımı destekliyor”, “Kaptan Amerika’yı boykot et” yazılı pankartlar taşıdı ve “Özgür Filistin” ile “Disney saklanamazsın” sloganları attı.

Sabra karakteri, çizgi romanlarda Mossad ajanı olarak yer aldığı için 2022’de de tepki çekmişti. 

Marvel’dan açıklama

Marvel, Variety’ye yaptığı açıklamada, “Karakterlerimiz ve hikâyelerimiz çizgi romanlardan ilham alıyor; ancak ekran ve günümüz izleyicisi için yeniden şekillendiriliyor. Sabra karakteri de ilk olarak 40 yılı aşkın süre önce çizgi romanlarda tanıtılmış olsa da filmde farklı bir yaklaşımla ele alınıyor,” dedi.

Filmin yapımcılarından Nate Moore ise yaptığı açıklamada, Sabra’nın Mossad ajanı olmadığını, ABD hükümeti için çalıştığını belirtti.

Moore, “Filmdeki birçok karakter Başkan Thaddeus Ross (Harrison Ford) etrafında şekilleniyor. Sabra, Ross’un altında hükümet için çalışıyor, dolayısıyla onun karaktere bakış açısı ile Sam’in (Sam Wilson) bakış açısı onları bir çatışmaya sürüklüyor. O, İsrailli; ancak ABD hükümeti içinde görev yapıyor,” dedi.

Sabra, Marvel çizgi romanlarında ilk kez 1980’lerin başında “Hulk” sayılarında yer aldı. Karakter o dönemde bile tartışmalara neden oldu, çünkü karakter aracılığıyla Marvel’ın İsrail-Filistin çatışmasına dolaylı olarak dahil olduğu yorumları yapıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
marvel Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya Filistin-İsrail Savaşı Shira Haas İsrail'e kültürel boykot
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