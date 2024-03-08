Filistin destekçileri Biden'ın konvoyunun yolunu kesti

ABD Başkanı Biden'ın Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi, yüzlerce Filistin destekçisi tarafından trafiğe kapatıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

ABD doğu saati ile akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri ABD medyasına yansıdı.

Polisin göstericilere müdahale ederken birçok göstericiyi de gözaltına alması bekleniyor. (TY)