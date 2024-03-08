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Yayın Tarihi: 8 Mart 2024 09:36
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2024 09:38
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Filistin destekçileri Biden'ın konvoyunun yolunu kesti

Filistin destekçisi yüzlerce eylemci, Washington'da Başkan Joe Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giden yolu kapatarak Gazze'de acil ateşkes talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Filistin destekçileri Biden'ın konvoyunun yolunu kesti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Biden'ın Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi, yüzlerce Filistin destekçisi tarafından trafiğe kapatıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.

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ABD doğu saati ile akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri ABD medyasına yansıdı.

Polisin göstericilere müdahale ederken birçok göstericiyi de gözaltına alması bekleniyor. (TY)

Filistin-İsrail Savaşı Gazze Şeridi joe biden ABD-İsrail
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