Filistin'den BMGK'ya İsrail uyarısı

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), İsrail’i Batı Şeria’da işgal edilen topraklar üzerindeki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurmaya zorlamak için İsrail’e müdahale etmesini istedi.

AA’nın haberine göre, Filistin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'dan acziyet halini aşmasını ve işgalci güç olarak İsrail'i Batı Şeria'daki saldırılarını ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurmaya zorlamak için ivedilikle harekete geçmesini talep etti.

Ayrıca bakanlık, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) istişari görüşünü hatırlatarak BMGK’yı İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin sona ermesini garanti eden uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanması için gerekeni yapmaya çağırdı.

UAD, 19 Temmuz 2024’te açıkladığı istişari görüşünde, İsrail’in Filistin’i işgali, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki ilhak uygulamaları ve Doğu Kudüs’ün statüsünü değiştirme çabalarının hukuka aykırı olduğunu belirterek Filistin topraklarında tüm gerçek ve tüzel kişilere verilen zararın tazmin edilmesi gerektiğini açıklamıştı. Buna göre, tüm devletler; İsrail’in Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığından kaynaklanan durumu yasal olarak tanımama, bu durumun sürdürülmesine yardım ve destek vermeme yükümlülüğü altında. Ayrıca BM de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların da benzer biçimde İsrail’in Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığından kaynaklanan durumu yasal olarak tanımama yükümlülüğü bulunuyor.

Gelişigüzel yerleşim karakolları

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında başta Filistin'de işgal edilen topraklar üzerindeki yasa dışı yerleşimi derinleştirme ve genişletme suçu olmak üzere İsrail'in tek taraflı ve yasa dışı faaliyetleri şiddetle kınandı.

Ayrıca bakanlık, İsrail'in Beytüllahim'de yaklaşık 720 dönüm araziye el koymasının yanı sıra buralarda gelişigüzel yerleşim karakolları kurduğuna, yerleşim yerlerini de birbirine bağlamak için büyük meblağlar tahsis ettiğine dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca "Kudüs'ün Filistin çevresinden izole edilmeye çalışıldığı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın 800'den fazla askeri kontrol noktası ve demir kapıyla parçalara ayrıldığı" konusunda uyarıda bulunuldu. Bakanlık, BMGK’yı Kudüs'ün Filistin'den tecrit edilmemesi konusunda uyardı.

İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri İsrail, Batı Şeria'da işgal ettiği topraklar üzerinde yeni yasadışı yerleşim birimi inşa ediyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Müeyyed Şaban dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Beytullahim'deki Bittir Köyü toprakları üzerinde yeni bir yerleşim inşasına başladığını duyurmuştu. Bu adımla "Kudüs ile Beytullahim kentleri arasını daha da fazla ayırmanın" hedeflendiğini aktaran Şaban, söz konusu yeni yerleşim yerine "Nahal Helitz" adı verildiğini belirtmişti. Şaban, bu yeni projenin, Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki coğrafi sürekliliği tümden tehdit etmek üzere Tel Aviv'in Büyük Kudüs Projesi'nin uygulanmasına yönelik ağır ve kademeli adımların bir parçası olduğunu dile getirmişti. İsrail verilerine göre, Doğu Kudüs dahil, işgal altındaki Batı Şeria'da gasp yoluyla ele geçirilen Filistin toprakları üzerinde 720 binden fazla silahlı "İsrailli sivil" ikamet ediyor.

(EC)