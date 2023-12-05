Filistin'de ölen insan sayısı 16 bini aştı: Yaralılar da tedavi edilmiyor

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a ağır bombardımanın ardından karadan da girdi. Gazze'deki hükümet, kuzeyde ve güneyde yaşanan son duruma dair bilgiler paylaştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

Hükümet açıklaması şöyle:

"İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 349 artarak 16 bin 248 oldu. Ölenlerin 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadınlardan oluşuyor."

"İsrail ve Amerikan savaş uçakları ve dev Amerikan füzeleri ve bombaları, Gazze Şeridi'nin her metresini hedef alır hale geldi ve artık Gazze Şeridi'nde hiçbir yer güvenli değil."

(EMK)