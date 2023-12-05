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Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 22:55
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 22:58
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Filistin'de ölen insan sayısı 16 bini aştı: Yaralılar da tedavi edilmiyor

Gazze'deki hükümet, kuzeyde ve güneyde yaşanan son duruma dair bilgiler paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/filistin-de-can-kaybi-16-bini-asti-yaralilar-da-tedavi-edilmiyor.jpeg
Fotoğraf: ABD'nin Şikago kentindeki İsrail Konsolosluğu önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinden. AA

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a ağır bombardımanın ardından karadan da girdi. Gazze'deki hükümet, kuzeyde ve güneyde yaşanan son duruma dair bilgiler paylaştı. 

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Hükümet açıklaması şöyle: 

"İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 349 artarak 16 bin 248 oldu. Ölenlerin 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadınlardan oluşuyor."

"İsrail ve Amerikan savaş uçakları ve dev Amerikan füzeleri ve bombaları, Gazze Şeridi'nin her metresini hedef alır hale geldi ve artık Gazze Şeridi'nde hiçbir yer güvenli değil."

(EMK)

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