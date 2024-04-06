Filistin'de İşgale Son: Soykırımla suç ortaklığına son verin

İstanbul’da sol, sosyalist siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin yer aldığı Filistin’de İşgale Son Kampanya Grubu, İsrail’le ticari ilişkilerin kesilmesi talebiyle eylemdeydi.

Beyazıt Meydanı’nda yapılan eylemde “İşgal devleti İsrail ile ticaret soykırımı besliyor” pankartı açıldı, “Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot”, “Nehirden denize özgür Filistin” sloganları atıldı.

Kitle adına okunan açıklamada, İsrail’in 183 gündür devam eden Gazze saldırılarına dikkat çekilerek, “Filistin halkı öldürülüyor, sakat bırakılıyor; evleri, hastaneleri yıkılıyor; elektrik, ilaç, gıda ve suya erişimi kesilerek direniş iradesi kırılmak isteniyor” denildi.

Gazze’de son günlerde ablukanın ağırlaştırıldığını, 30 çocuğun açlığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini belirten Filistin’de İşgale Son, “BM verilerine göre Gazze'de halkın tamamına yakını düzenli gıda erişiminden yoksun. Halkın yüzde 71'i şiddetli açlık yaşıyor ve %64'ü açlığını çiğ yiyecek, hayvan yemi, yabani ot ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle bastırmaya çalışıyor” dedi.

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“Türkiye, işgal devletini besliyor”

Filistin’de İşgale Son, Türkiye ile İsrail arasında devam eden ticari ilişkilere dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Türkiye’den hareket eden gemiler ve kargo uçakları, Filistin halkına soykırım uygulayan işgal ordusunun kullandığı silahların aksamını, mühimmatın çeliğini, askeri kıyafetlerini ve gıda tedarikini sağlıyor. Türk şirketleri İsrail’in elektriğini üretiyor, çimentosunu yolluyor. Tüm bu ticaretin başını ise iktidar ve avenesi çekiyor. AKP yöneticisi veya destekçilerine ait, en çok devlet teşviki alan şirketler İsrail’le ticari ilişkilerde ön sıralarda yer alıyorlar. Bu şirketlerin başında Zorlu, AkçanSA, Limak, Eren Holding, MNG Air, Kalyonlar, Kalkavanlar, Oyak, Tosçelik, Kardemir, İsdemir ve Erdemir geliyor.”

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İsrail’e en çok meyve-sebze ithal eden ülke Türkiye

İsrail Tarım Bakanlığı verilerine atıfla Türkiye’nin, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e en çok meyve-sebze ithal eden ülke olduğunu hatırlatan Filistin’de İşgale Son, “Başta çocuklar tüm Filistin halkı kıtlık içindeyken Türkiye’den İsrail’e tonlarca meyve-sebze ihracatı yapıldı” dedi.

Filistin’de İşgale Son, kamu şirketlerin de İsrail’e satış yaptığını belirterek, “Devlete ait şirketler, işgal devletine soykırım sürecinde de petrol taşıyor, stratejik ürünleri satmaya devam ediyor. Mili Savunma Bakanlığı, işgal ordusunun kullandığı savunma sanayii ürünlerinin ihracatına onay veriyor” ifadelerini kullandı.

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İki ayda 722 milyon dolarlık ihracat

Ticaret Bakanlığı’nın resmi verilerine göre Ocak-Şubat 2024 periyodunda İsrail’e 772 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ve Türkiye’nin İsrail’in en çok ithalat yaptığı 4. ülke konumunda olduğunu belirten Filistin’de İşgale Son, şunları kaydetti:

“AKP hükümeti soykırım sırasında işgal devletiyle ticari ilişkilerini sürdürürken, göstermelik Filistin’le dayanışma mesajlarıyla halkı kandırmaya çalışıyor. AKP hükümeti soykırım destekçisi olma suçunu ‘özel şirketler’e havale ederek bu tarihsel sorumluluğu üstünden atamaz. Bu tutum tarihe kara bir leke olarak geçecektir.

İşgal ve soykırım faili İsrail’e lojistik, ekonomik ve askeri destek anlamına gelen tüm faaliyetlere son verin! Filistin halkının soykırım faillerine gıda ürünleri, askeri hammadde ve enerji kaynakları akışını derhal durdurun!”

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“İsrail’le tüm ticari ilişkileri kesilsin”

Filistin’de İşgale Son, “Savaş suçu işleyen bir devlete yaptırım ve tecrit uygulamak yerine ‘özel ticareti engelleyemeyiz’ bahanesine sığınmayın. Bu ilişkiyi kesmeme kararı politik bir tercihtir ve tarihe utanç vesikası olarak kaydedilecektir” dedi ve İsrail’le tüm ticari ilişkilerin kesilmesi çağrısını yineledi.

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(VC)