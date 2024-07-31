Filistin'de grev ve protesto çağrısı

Gazze'deki Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da düzenlenen suikastla hayatını kaybetmesine tepki olarak genel grev ve protesto çağrısı yaptı.

Heniyye’nin vefat haberi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki cami hoparlörlerinden ilan edilirken birçok kentte de kepenkler kapatıldı.

İsrail, Hamas lideri Heniyye'yi Tahran'da öldürdü

Komite, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı:

“Büyük milli lider İsmail Heniyye suikastı, uluslararası toplumun savaşı durdurma ve işgalcilerin işledikleri suçlardan yargılanması konusundaki acziyeti ışığında, Siyonist devlet terörü, soykırım, yıkım ve yok etme savaşı çerçevesinde gerçekleştirildi.

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, şehit komutan İsmail Heniyye’nin yasının tutulduğu bir dönemde, tüm Filistin halkı ve dünyanın özgür halklarına, bu korkak suikastın halkımızın direnme ve dayanma iradesini kıramayacağını, aksine bağımsızlık ve özgürlük için haklarımıza, ilkelerimize, mücadelemize ve direnişimize bağlı kalarak ilerleme kararlılığımızı artıracağını teyit etmektedir."

İsmail Heniyye kimdir?

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah karşı (31 Temmuz) yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmadı.

İran’da olağanüstü toplantı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Heniyye'nin Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren bir konutta 02.00 sularında havadan atılan bir mermiyle hedef alındığını duyurdu.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu’nun bugün, suikasta ilişkin olağanüstü toplanacağını açıkladı.

İranlı yetkili saldırıyla ilgili incelemenin sürdüğünü dile getirdi.

Hamaney’den “intikam” sözü

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Heniyye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.

Hamaney, suikasta ilişkin yazılı açıklamasında, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı" dedi.

"Cesur lider" olarak adlandırdığı Heniyye'ye düzenlenen suikast nedeniyle taziye dileğinde bulunan Hamaney, "İslam ümmetine, direniş cephesine, yiğit ve gururlu Filistin milletine ve özellikle Şehit Heniyye'nin ailesine, hayatta kalanlara ve onunla birlikte şehit olan arkadaşı için başsağlığı ve Allah'tan bu şehitlerin derecelerini yükseltmesini diliyorum" dedi.

Mahmud Abbas’tan Filistin halkına direniş çağrısı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Heniyye'nin öldürülmesini korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendirdi, Filistin halkını İsrail işgaline karşı direnmeye ve birlik olmaya davet etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Heniyye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı. Hamas liderine yönelik suikastı tehlikeli gerilim olarak değerlendiren Şeyh, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını topyekün artırdığı bu dönemde birlik ve direniş çağrısı yaptı.

Rusya: Suikast, gerilimin tırmanmasına yol açacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rus RİA haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır” dedi.

(AS)