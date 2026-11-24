Antalya'da düzenlenen COP31’de dünyanın birçok ülkesi bir araya geldi. Rusya'da yaşayan ABD vatandaşı sanatçı Alex Carlin stantları gezerken Filistin Devleti standında Çevre Kalitesi Kurumu Başkanı Zaghloul Samhan ile karşılaştı. Batı Şeria yönetimini temsil eden Samhan, görüşme teklifini geri çevirmedi ve Carlin'in sorularını yanıtladı. Carlin'in bianet'e ilettiği görüşmeyi yayınlıyoruz.

COP31’de Filistin Devleti’nin standının önünden geçerken, orada sürmekte olan soykırımı düşünerek bir röportaj istemenin görevim olduğunu hissettim. Bu koşullar altında COP sürecine katılacak olanakları yaratabilmiş olmalarına da hayret ediyordum. Beni Filistin hükümetinin çevre bakanı Zaghloul Samhan ile görüştürme nezaketini gösterdiler.

Alex Carlin: İklim ve çevre açısından mesajınız nedir? Bu krizdeki konumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Zaghloul Samhan: COP31’deyiz çünkü biz bir devletiz, Filistin Devleti’yiz. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne, yani BMİDÇS’ye tam tarafız.

AC: Paris Anlaşması’nı da imzaladınız, değil mi?

ZS: Evet. Dolayısıyla dünyadaki bütün ülkeler gibi bu COP’ta bulunmak bizim de hakkımız. Sesimizi duyurmak da hakkımız.

AC: Kurallar ve kararlar konusunda oy kullanmak da.

ZS: Her şey, her zamanki gibi. Burada COP’a ve katılımcılara çevre sorunlarımızı anlatmak da. Açıkçası çevre sorunlarımızın çoğu İsrail işgaliyle bağlantılı.

AC: CO₂ emisyonları ve Paris Anlaşması kapsamındaki Ulusal Katkı Beyanlarınız açısından, işgalin sizi nasıl engellediğini anlatır mısınız?

ZS: Elbette. Örneğin, belediye atıklarından kaynaklanan sera gazlarını azaltmanın yollarından biri, atıkları düzenli bir depolama sahasında bertaraf etmektir. Birkaç yıl sonra da metan ve benzeri gazların sera etkisini azaltmak için burada oluşan gazı toplarsınız. Bu gazı çekip enerji üretiminde kullanır ya da yakarsınız. Ancak Batı Şeria’da İsrailliler bu tür düzenli depolama sahaları kurmamıza izin vermiyor. Böylece Filistinlileri atıkları açıkta yakmaya ya da gelişigüzel dökmeye mecbur bırakıyorlar.

Özellikle gıda atıklarının yönetimine gelirsek —ki bu, COP31’in öne çıkan konularından biri— Gazze’de atıkların götürülmesi gereken başlıca düzenli depolama sahası kapalı. Neden? Çünkü “sarı çizginin” arkasında kalıyor ve Filistinliler oraya ulaşamıyor. Bu yüzden atıkları sokaklara, evlerin arasına, çadırların arasına ve benzeri yerlere atmak zorunda kalıyorlar. Batı Şeria’da da durum aynı.

Ayrıca Gazze ve Batı Şeria’daki son savaşın ardından Batı Şeria’daki yollara binden fazla kapı ve kontrol noktası kuruldu. Atık toplama ve taşıma araçlarımız bu kontrol noktalarından geçemiyor ya da geçmeleri çok daha uzun sürüyor. Bu da atık yönetimini etkiledi.

AC: Yani atıkları döküm sahalarına taşıyan araçlar geçemiyordu.

ZS: Uygun sahalara ulaşmak imkânsız. Çünkü atıkları köylerden ve kentlerden toplamaları, ardından bu yerleşimlerden çıkmaları gerekiyor. Ancak bu köylerin ve kentlerin giriş çıkışları kapılarla kapatılmış durumda.

Atık suyu arıtmak için de bir arıtma tesisine ihtiyacınız var. Peki, bu tesisi nereye kuracaksınız? İsrailliler, Filistinlilerin C Bölgesi’nde bu tür arıtma tesisleri kurmasına izin vermiyor.

AC: Bunlar, Paris Anlaşması kapsamındaki taahhütlerinizi yerine getirmeye çalışırken sizi işgal altında tutan İsrail hükümeti tarafından nasıl engellendiğinizin somut örnekleri. Uygulanan baskının COP31’i doğrudan ilgilendiren ağır sonuçları var.

ZS: Evet, evet. İklimle ilgili bir başka konu da Gazze’deki savaş. Bütün yenilenebilir enerji tesisleri ya da kaynakları yok edildi. Bizim yenilenebilir enerji tesislerimiz.

AC: Güneş panelleri mi? Rüzgâr mı?

ZS: Çoğunlukla güneş. Hepsi yok edildi. Bu da enerji üretiminden kaynaklanan CO₂ emisyonlarını doğrudan etkiliyor. Biz yenilenebilir kaynaklardan, güneşten ve güneş panellerinden enerji üretiyoruz. Gazze Şeridi’ndeki bütün bu güneş panelleri yok edildi. Peki, yerlerine ne geldi? Hiçbir şey. Şimdi karanlıktayız. İnsanlar karanlıkta. Hiç elektrik yok. Bu yüzden başka bir enerji ya da elektrik kaynağı aramak zorundayız. Bu da yakıtla çalışan jeneratörler olabilir.

AC: Fosil yakıt yakmak yani.

ZS: Evet. Batı Şeria’da da bu güneş paneli sistemleri için İsrail tarafından izin alınması gerekiyor. Büyük miktarda enerji üretmek için geniş bir alana ihtiyacınız var. Bu alan C Bölgesi’ndeyse izin almanız gerekiyor. Ancak İsrailliler, Filistinlilerin C Bölgesi’nde tek bir taş koymasına bile izin vermiyor.

AC: Evet, tam olarak. Bu da Paris Anlaşması kapsamındaki taahhütlerinizi yerine getirmenizin önünde bir başka engel.

ZS: Evet. Yenilenebilir enerji, iklim değişikliğini sınırlandırmak için yapılan emisyon azaltım çalışmalarının başlıca alanlarından biri.

AC: ABD halkına mesajınız nedir?

ZS: Biz Filistinliler onlarca yıldır İsrail işgali altında yaşıyoruz. Bu işgalin acısını hâlâ çekiyoruz. İşgal altında günlük hayatımız çok zor ve karmaşık. Belki televizyondan izliyor ya da gazetelerden okuyorsunuz ama haberlere yalnızca birkaç dakikanızı ayırıyorsunuz. Oysa biz hayatımız boyunca, haftanın yedi günü, günün 24 saati bu koşullarda yaşıyoruz.

Filistinliler hakkında birkaç dakika kötü haber dinlediğinizde öfkeleniyorsunuz. Bir de şunu düşünün: Filistinliler bütün hayatlarını bu koşullarda geçirirken ne kadar acı çekiyor olabilir?

Bir başka mesele de şu: İzledikleriniz gerçeğe kıyasla çok hafif kalabilir, çünkü haberler her zaman gerçeği anlatmıyor. Gazze’deki soykırım hakkında izlediğiniz her şey, orada gerçekten yaşananların belki de çok küçük bir bölümüdür. On binlerce insan öldürüldü, yüz binlerce insan yaralandı, milyonlarca insan evlerinden ve yaşadıkları yerlerden edildi. Sağlık hizmeti yok, ilaç yok. Şimdi Gazze Şeridi’nde yiyecek yok, enerji yok. Buna ne diyebilirsiniz?

Siz ABD halkı olarak susuz yaşayabilir misiniz? Duş almadan yaşayabilir misiniz? Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, belki bir de gece yemeği yemeden yaşayabilir misiniz, bilmiyorum. Evinizdeki çöpleri dışarı çıkaramadan yaşayabilir misiniz? Evinizin önünde arabanız olmadan, istediğiniz yere gitmek için onu kullanamadan bir gün geçirebilir misiniz? ABD’de tren, tramvay, hafif raylı sistem, tüneller ve benzeri ulaşım olanakları olmadan yaşayabilir misiniz? Tuvaleti her kullandığınızda sifonu çekemeden yaşayabilir misiniz? Tuvalet olmadan yaşayabilir misiniz? Sanmıyorum.

Peki, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin içinde yaşadığı bütün bu koşulları hayal edebiliyor musunuz? Eviniz olmadan yaşayabilir misiniz? Sokakta yaşayabilir misiniz? Yırtılmış, yağmura ya da güneşe karşı korumayan bir çadırda yaşayabilir misiniz? Korkunç bir durum.

Dolayısıyla bir ABD yurttaşı olarak sizden istediğim, bu insanları düşünmeniz. ABD’nin İsrail’e sağladığı desteğin, mali yardımın ve silahların, ABD yurttaşları olarak ödediğiniz vergilerle karşılandığını biliyor musunuz? Bunu kabul ediyor musunuz? Paranızın hayat kurtarmak, çocukları, yaşlıları, kadınları ve gençleri kurtarmak yerine insanları öldürmek için kullanılmasını kabul ediyor musunuz? Üstelik yalnızca Filistin’de değil, dünyanın herhangi bir yerinde. Bunu kabul ediyor musunuz?

Batı Şeria’yı da unutmayın. Oradaki insanların da çok ağır koşullarda yaşadığını biliyor musunuz? Ben Batı Şerialıyım. Her gün iki kez kontrol noktasında durmak zorunda olduğumu biliyor musunuz? İlki işe giderken, ikincisi eve dönerken.

Kontrol noktasında iki saat, bazen üç saat, bazen dört saat bekleyebileceğimi hayal edebiliyor musunuz? Günlük hayatınızın sekiz saatinin sırf bir kontrol noktasında beklemekle geçmesini düşünebiliyor musunuz? Çünkü orada bir İsrail askeri var, araçları durduruyor; insanların geçmesine izin vermiyorlar. Peki, bunun arkasındaki düşünce ne?

Bir de topraklara el konulması, evlerin yıkılması var. Bir eviniz olduğunu düşünün; güzel bir eviniz var, anneniz, çocuklarınız var, eşinizle yaşıyorsunuz ve güzel bir hayatınız var. Bir gecede, 24 saatten kısa bir sürede evinizi kaybedebilirsiniz. Evinizin yıkıldığını görürsünüz. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Bunu kabul ediyor musunuz? Sanmıyorum.

Bu yüzden Gazze’de ve Batı Şeria’da olup bitenleri düşünmenizi ve bunlara karşı tutumunuzu güçlendirmenizi istiyorum. ABD halkının bunlara karşı gösteri yapmasını istiyoruz. Bunlara karşı sesini yükseltmesini istiyoruz.

ABD halkının, Filistinlilerin Gazze’yi yeniden inşa edebilmesi, ev yapabilmesi, giysi, yiyecek ve su alabilmesi, Gazze Şeridi’ndeki kanalizasyonu ve atık suyu yönetebilmesi için maddi destek sağlamasını istiyoruz. Oradaki bütün Filistinlilerin, çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlıların, herkesin hayatını yaşayabilmesini istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyorlar; yalnızca hayatlarını yaşamak istiyorlar, anlıyor musunuz?

(AC/Mİ)