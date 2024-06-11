Filistin: BMGK kararı, soykırımı durdurmak için olumlu bir adım

Filistin Devlet Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı, BMGK’nın Gazze’de ateşkes kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Bu kararın alınması, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı devam eden soykırım savaşını durdurmak için doğru yönde atılmış bir adımı temsil ediyor” dedi.

“Tüm taraflar sorumluluk almalı”

Açıklamada, tüm tarafların bu kararın uygulanması için sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekilerek, kararın Filistin yönetiminin, "İsrail saldırılarının derhal durdurulması, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi, insani yardımın girişi" gibi taleplerine uygun olduğu vurgulandı.

“İki devletli çözüm vizyonuna bağlı”

BMGK’nın kararının iki devletli çözüm vizyonuna bağlılığını teyit etmesi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, bu bağlamda, işgalin sona ermesine ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak siyasi bir çözümün uygulanması yönünde ciddi şekilde çalışmanın gerekliliği ifade edildi.

BMGK'da ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı dün kabul edildi. Rusya'nın çekimser oy kullandığı oylamada 15 üyeli BMGK'de ABD'nin sunduğu karar tasarısı 14 evet oyu aldı. Kararda, 3 aşamalı teklif uyarınca ilk aşamada hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı rehinelerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze'nin kuzeyi dahil tüm şerit genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanacağı kaydedildi. Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan rehinelerin tümünün serbest bırakılması talep edilen kararda, İsrail'in tüm Gazze'den çekilmesi isteniyor. Kararda, üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılacağı belirtilirken, ölen rehinelerin de cesetlerinin teslim edilmesi öngörülüyor.

Blinken Tel Aviv’de

The Times of Israel'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ve eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüştü.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gantz, Blinken'a, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya varılması için müzakereciler üzerinde "maksimum baskı" uygulama çağrısında bulunarak, "konuyla ilgili hükümet dışından yapılacak her türlü makul düzenlemeyi destekleyeceğini" söyledi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den sonra kurulan Savaş Kabinesi'den 8 Haziran'da istifa eden Gantz, ayrıca Blinken'a Lübnan sınırında Hizbullah ile gerilimin sonlandırılmaması halinde "İsrail'in vatandaşlarını korumak için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini" söyledi.

İsrail'in ana muhalefet lideri Lapid'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Lapid, görüşmede Blinken'e, Gazze'deki 120 rehinenin evlerine geri getirilmesinin "tek hedef" olduğunun altını çizerek, takas konusunda bir anlaşmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Blinken: Netanyahu ateşkes teklifine bağlı

İsrail'den önce Mısır'da temaslarda bulunan Blinken, Katar ile Mısır'a, ateşkes anlaşmasını imzalaması konusunda Hamas'a baskı yapması çağrısında bulundu.

Blinken dün İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bu sabah da Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

Blinken, Batı Kudüs'te dün yapılan toplantıda Başbakan Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes teklifine "bağlılığını yeniden teyit ettiğini" dile getirdi.

AB: Karar derhal uygulanmalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden AB adına yapılan açıklamada, BMGK'de karar tasarısının kabul edilmesinden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Bu kararın derhal uygulanması için çağrıda bulunulan açıklamada, Biden'ın planına tam destek verildiği anımsatıldı. Açıklamada, AB'nin iki devletli çözüme dayanan kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa yönelik siyasi sürecin yeniden canlandırılmasına katkıda bulunmaya ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik eşgüdümlü uluslararası çabayı desteklemeye hazır olduğu vurgulandı.

Türkiye: Önemli bir adım

BMGK'de kabul edilen karar tasarısı ile ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada kararın önemli bir adım olduğu vurgulandı, Hamas'ın ateşkes planına "yapıcı ve olumlu" yaklaşımının memnuniyetle karşılandığı belirtildi:

“İsrail’in, kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve söz konusu kararın tüm unsurlarını eksiksiz şekilde uygulaması şarttır. Türkiye, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini, İsrail’in Gazze’nin tamamından geri çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze’ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze’nin yeniden imarını sağlayacak adımlara katkı vermeyi sürdürecektir.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)