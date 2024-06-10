Filistin asıllı Rima Hassan AP üyesi oldu
Fransa LFI partisinden seçilen Rima Hassan, seçim kampanyası sürecinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze’ye desteğini her fırsatta dile getirmişti.
Filistin asıllı Fransa vatandaşı Rima Hassan, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliğine seçildi.
LFI'nin 7. sıradan AP seçimlerine aday gösterdiği Rima Hassan, seçim kampanyası sürecinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze’ye desteğini her fırsatta dile getirmişti.
Hassan, üniversitelerdekiler dahil ülkedeki Filistin'e destek gösterilerine aktif katılım gösterdi.
Seçim sürecinde, halka açık noktalarda ve bazı üniversitelerde Filistin temalı konuşmaları engellenen Hassan “terör propagandası” suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.
Suriye'de Neyrab Mülteci Kampı'nda dünyaya gelen Hassan, 2000'li yılların başında Fransa'ya geldi. Hukuk eğitimi alan Hassan, 2019'da Mülteci Kampları Gözlemevi'ni kurdu.
(AS)
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