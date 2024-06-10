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Yayın Tarihi: 10 Haziran 2024 08:22
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2024 08:24
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Filistin asıllı Rima Hassan AP üyesi oldu

Fransa LFI partisinden seçilen Rima Hassan, seçim kampanyası sürecinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze’ye desteğini her fırsatta dile getirmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Filistin asıllı Rima Hassan AP üyesi oldu
Fotoğraflar, Rima Hassan'ın Instagram hesabından

Filistin asıllı Fransa vatandaşı Rima Hassan, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliğine seçildi.

LFI'nin 7. sıradan AP seçimlerine aday gösterdiği Rima Hassan, seçim kampanyası sürecinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze’ye desteğini her fırsatta dile getirmişti.

Hassan, üniversitelerdekiler dahil ülkedeki Filistin'e destek gösterilerine aktif katılım gösterdi.

Seçim sürecinde, halka açık noktalarda ve bazı üniversitelerde Filistin temalı konuşmaları engellenen Hassan “terör propagandası” suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.

Suriye'de Neyrab Mülteci Kampı'nda dünyaya gelen Hassan, 2000'li yılların başında Fransa'ya geldi. Hukuk eğitimi alan Hassan, 2019'da Mülteci Kampları Gözlemevi'ni kurdu.

(AS)

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