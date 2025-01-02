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HABER
Yayın Tarihi: 2 Ocak 2025 18:11
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2025 18:21
3 dk Okuma

Filistin, Al Jazeera’yi yasakladı

Al Jazeera’nin Ramallah'taki ofisini kapatmaya zorlanması, Filistin Yönetimi'ne bağlı güçlerin Batı Şeria’nın bazı yerlerinde “İsrail’e karşı direniş gösterdiklerini” söyleyen silahlı gruplara yönelik operasyon başlatması sonrası geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Filistin, Al Jazeera’yi yasakladı
Fotoğraf: Flash90

Filistin, Katar merkezli Al Jazeera’nin ülkedeki yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Haberi, Filistin resmi haber ajansı WAFA geçti. Habere göre Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığından oluşan komite, Al Jazeera’nin ülkedeki yayın ve faaliyetlerini sonlandırdı.

Al Jazeera’nin Filistin'deki yasaları ihlal ettiği öne süren WAFA, yayın kuruluşunun Filistin'in içişlerine müdahale niteliğinde kışkırtıcı içerikler yayınlandığını iddia etti.

Karar Al Jazeera'nın Filistin'deki ofisini, tüm çalışmalarını ve onun bünyesinde görev yapan gazetecilerin çalışmalarını kapsıyor.

Filistin daha önce Al Jazeera’nin Cenin’de ve Hamas'la bağlantılı silahlı gruplarla haber yapması yasaklanmıştı. Dün, Filistin Yönetimine bağlı güçler Batı Şeria’nın bazı yerlerinde “İsrail’e karşı direniş gösterdiklerini” söyleyen silahlı gruplara yönelik operasyon düzenlemiş, 9 kişi hayatını kaybetmişti. Yasak kararı, Al Jazeera’nin haberi geçmesinin ardından geldi.

Karara tepki gösteren Al Jazeera, "Cenin ve diğer bölgelerde yaşananların, meydana gelen olayların gizlenmeye çalışıldığını" iddia etti.

Hamas’tan Filistin yönetimine tepki

Karara Hamas tepki gösterdi. Filistin yönetiminin Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını durdurma kararını şiddetle kınadı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin yönetiminin Al Jazeera'nın ülkedeki yayınlarını sonlandırma ve tüm çalışmalarını geçici olarak durdurma kararını şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu adımı medya özgürlüğünün açık bir ihlali ve sesleri susturmaya yönelik baskıcı davranış olarak değerlendiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararın, kamu hak ve özgürlüklerini kısıtlamak ve Filistin halkı üzerindeki güvenlik kontrolünü güçlendirmek amacıyla Filistin yönetimi tarafından yakın zamanda alınan bir dizi keyfi tedbirin bir parçası olarak geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kararın hukuka aykırı ve haksız olduğunu teyit ediyoruz. Bu, işgalci Siyonist'in Gazze ve Batı Şeria'da halkımıza ve topraklarımıza karşı işlediği suçlara ve ihlallere ışık tutmayı gerektiren bir aşamada gazetecilik ve medya mesleğine doğrudan bir hakarettir."

Filistin yönetimine söz konusu kararı derhal iptal etmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "Tüm insan hakları ve medya kuruluşlarını, özgürlük ve demokrasi değerleriyle çelişen bu baskıcı uygulamalara karşı kararlı bir şekilde durma çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail de Al Jazeera'nin faaliyetlerini yasaklanmıştı

İsrail Meclisi, geçtiğimiz Nisan’da ulusal güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle hükümete yabancı basın kuruluşlarını kapatma yetkisini içeren ve kamuoyunda "Al Jazeera Tasarısı" diye isimlendirilen bir yasa geçirdi.

Öncesinde İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Al Jazeera’yi Hamas ve Hizbullah'ın sözcüsü olmakla itham ediyordu.

Eylül ayında da askerler Al Jazeera’nin Batı Şeria'daki ofislerine baskın düzenleyip ekipmanlarına el koydu ve büroyu kapattı.

Al Jazeera, 7 Ekim'den bu yana 45 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü Gazze'deki gelişmeler hakkında haber yapmaya devam ediyor.

İsrail ordusundan Batı Şeria'daki Al Jazeera ofisine baskın
İsrail ordusundan Batı Şeria'daki Al Jazeera ofisine baskın
22 Eylül 2024

(HA)

Haber Yeri
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