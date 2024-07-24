Filistin: ABD, Netanyahu’yu Gazze'ye saldırıyı durdurmaya zorlamalı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'den, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik saldırıları derhal durdurması için baskı yapmasını istedi.

Redine, "ABD yönetimi ve Kongre'nin Netanyahu'ya savaşı derhal durdurması gerektiğini söylemesinin zamanı geldi" dedi.

ABD'nin Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik savaşı durdurmasını istemesi gerektiğinin altını çizen Ebu Redine, "Washington yönetimi gerçekten bölgede barış ve istikrar istiyorsa savaşa karşı çıkan dünyayı yanıltmak yerine Netanyahu'ya bu çağrıyı yapacaktır" dedi.

Ebu Redine, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarda artan can kayıplarına işaret etti:

"Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının yanı sıra Batı Şeria'nın Cenin, Nablus ve Tulkerim kentlerindeki kamplara yönelik cinayet, gözaltı ve altyapıyı tahrip etme operasyonları, kimseye güven ve barış getirmeyeceği gibi gerilimin daha fazla artmasına sebep olur. Dünyada ve bölgede barış ile güven istiyorsa Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurması gerek. Yok olmak üzere olan fırsatın kaçırılmaması için ABD yönetimi ve Kongresinin bu savaşı durdurması gerekir."

“Kapsamlı ateşkes” çağrısı

Ebu Redine, işgal altındaki Filistin topraklarında kapsamlı bir ateşkes olmadığı sürece hiçbir planın sonuç vermeyeceğini kaydetti.

ABD yönetiminin ayrıca İsrail'e verdiği sınırsız destekleriyle Filistin halkına karşı işlenen suçlardan sorumlu olduğuna dikkati çeken Ebu Redine, Washington'ın artık Tel Aviv'i, Filistin halkına yönelik saldırı ve suçlarını durdurmaya zorlaması gerektiğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresine hitap etmek üzere başkent Washington DC’de. COVID-19'a yakalanmasının ardından Delaware'deki evinde dinlenen ABD Başkanı Biden'ın bugün Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşeceği açıklanmıştı. Washington Post'a değerlendirme yapan Başkan adayı Kamala Harris'in yardımcılarından biri, Başkan Yardımcısı'nın Kongre’deki oturuma katılmayacağını ancak Netanyahu ile ayrıca görüşeceğini belirtti. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla cuma günü bir araya gelecek.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)