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Yayın Tarihi: 11 Mart 2025 22:35
 ~ Son Güncelleme: 12 Mart 2025 00:55
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UCM'NİN TUTUKLAMA KARARI UYGULANDI

Filipinlerin eski diktatörü Duterte "insanlığa karşı suç"tan ülkesinde tutuklandı

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 7 Mart’ta çıkardığı tutuklama emrini yerine getiren Filipinler hükümeti, eski Filipinler lideri Duterte'yi "uyuşturucuyla mücadele" görüntüsü altında insanlığa karşı suç kapsamında cinayet işlemekten tutuklayarak bir hava üssüne kapattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Filipinlerin eski diktatörü Duterte "insanlığa karşı suç"tan ülkesinde tutuklandı
Filipinler eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte Lahey'deki UCM'ye teslim edilmek üzere havalimanında

Filipinler eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) çıkardığı tutuklama emriyle salı günü Manila Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Filipinler hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Duterte, ailesiyle birlikte gittiği Hong Kong dönüşünde polis tarafından alıkondu ve ardından Villamor Hava Üssü’ne götürüldü. Ülkenin eski Başkanı'nı bundan sonra nasıl bir geleceğin beklediği bilinmiyor. 

Duterte, gözaltına alınmasını öfkeyle karşıladı ve yetkililerden tutuklamanın yasal dayanağını açıklamalarını istedi. Avukatları ise yüksek mahkemeye başvurarak Duterte’nin UCM’ye teslim edilmesini engellemeye çalıştı.

Tutuklama emri neleri kapsıyor?

Reuters'in habrine göre, bir UCM kaynağınca doğrulanan 7 Mart'ta çıkarılmış15 sayfalık tutuklama emri, Duterte’yi insanlığa karşı suç kapsamında cinayetle suçluyor. Mahkeme, Duterte’nin Davao Ölüm Mangası’nı (DDS) yönettiğini ve başkanlık döneminde Filipinler güvenlik güçlerine doğrudan emirler verdiğini belirtiyor.

"Uyuşturucuyla mücadele" adı altında kitlesel yok etme kampanyaları

Mahkeme kararında, uyuşturucuya karşı savaş adı altında yürütülen baskınlarda binlerce insanın öldürüldüğü ve bu cinayetlerin planlı, sistematik ve yaygın olduğu vurgulanıyor. Resmi polis raporlarına göre en az 6 bin kişi öldürüldü, ancak insan hakları örgütlerine göre bu sayı 30 bine varıyor. 

UCM yargıçlarının kararına göre, Duterte’nin Davao’da en az 19 uyuşturucu satıcısı veya hırsızın DDS tarafından öldürülmesi ve Filipinler güvenlik güçleri tarafından en az 24 kişinin infazından doğrudan sorumlu olduğu belirtiliyor. UCM Duterte’yi ayrıca suikastçılara mali teşvikler sağlamak, güvenlik güçlerine cezasızlık güvencesi vermek ve faili meçhul cinayetleri teşvik etmek gerekçesiyle suçluyor.

Filipinler’in 2019’da UCM’den resmen çıkmasına karşın, mahkeme yetkisinin sürdüğünü belirterek, suçların Filipinler'in mahkemenin üyesi olduğu dönemde işlendiğini vurguladı. Mahkeme, Duterte’nin UCM çağrılarına uymayacağını göz önünde bulundurarak, tutuklanmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Mahkeme kararında yer verilen şu ifade özellikle dikkat çekici: "Saldırılar yıllar boyunca sürdü ve görünen o ki, binlerce kişi öldürüldü.''

Cinayetlerin ortak özellikler taşıdığı, özellikle yerleri, işlenme yöntemleri, mağdurların ve faillerin profillerinin benzerlik gösterdiği belirtiliyor.

Tutuklama emrinde, Duterte'nin suçları işlemek üzere bir plan oluşturduğu, DDS'yi yönettiği ve silah ve mühimmat sağladığı da öne sürülüyor.

(AEK)

Haber Yeri
Manila
Uluslararası Ceza Mahkemesi insanlığa karşı suçlar Filipinler Rodrigo Duterte
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