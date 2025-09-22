Filipinler’de sel kontrol projelerindeki yolsuzluğu protesto eden 216 kişi gözaltına alındı

Filipinler’de yaklaşık 50 bin kişi, milletvekilleri, kamu görevlileri ve iş insanlarının, ülkedeki sel kontrol projelerinden yüksek miktarda rüşvet aldığı iddialarını protesto için başkent Manila’da gösteri düzenledi.

Ellerinde pankart ve bayraklarla eylemlere katılan yurttaşlar, yolsuzluk skandalına karışanların “derhal yargılanmasını” talep etti.

Hedeflerinin yolsuzlukla suçlanan kamu görevlileri ve şirket sahipleri olduğunu belirten protestocular, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr’ın istifasını talep etmeyeceklerini açıkladı.

Protestoculara yönelik suçlamalar

Manila Times Gazetesi’nin haberine göre, Filipinler İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, başkent Manila ve ülkenin diğer bölgelerinde düzenlenen protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, göstericilerden aralarında çocukların da bulunduğu 216 kişinin, “araç yakmak, taş ve molotof kokteyli atmak ve yakındaki bir moteli yağmalamak suçlarından” gözaltına alındığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Jonvic Remulla’nın gösterilere ilişkin verdiği bir demeçte, ülkesindeki protestoları Nepal ve Endonezya’daki gösterilere benzeterek, polise molotof kokteyli attığını belirttiği kişilerin “öldürmeye kasıt” ile suçlanabileceğini belirtti.

Remulla, gösteriler esnasında polisin ateşli silah kullanmadığını da iddia etti.