biamag
Yayın Tarihi: 22 Eylül 2025 11:52
 ~ Son Güncelleme: 22 Eylül 2025 11:53
1 dk Okuma

Filipinler’de sel kontrol projelerindeki yolsuzluğu protesto eden 216 kişi gözaltına alındı

Protestocular, “araç yakmak, taş ve molotof kokteyli atmak ve yakındaki bir moteli yağmalamak suçlarından” gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

Filipinler’de sel kontrol projelerindeki yolsuzluğu protesto eden 216 kişi gözaltına alındı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Filipinler’de yaklaşık 50 bin kişi, milletvekilleri, kamu görevlileri ve iş insanlarının, ülkedeki sel kontrol projelerinden yüksek miktarda rüşvet aldığı iddialarını protesto için başkent Manila’da gösteri düzenledi.

Ellerinde pankart ve bayraklarla eylemlere katılan yurttaşlar, yolsuzluk skandalına karışanların “derhal yargılanmasını” talep etti.

Hedeflerinin yolsuzlukla suçlanan kamu görevlileri ve şirket sahipleri olduğunu belirten protestocular, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr’ın istifasını talep etmeyeceklerini açıkladı.

Protestoculara yönelik suçlamalar

Manila Times Gazetesi’nin haberine göre, Filipinler İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, başkent Manila ve ülkenin diğer bölgelerinde düzenlenen protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, göstericilerden aralarında çocukların da bulunduğu 216 kişinin, “araç yakmak, taş ve molotof kokteyli atmak ve yakındaki bir moteli yağmalamak suçlarından” gözaltına alındığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Jonvic Remulla’nın gösterilere ilişkin verdiği bir demeçte, ülkesindeki protestoları Nepal ve Endonezya’daki gösterilere benzeterek, polise molotof kokteyli attığını belirttiği kişilerin “öldürmeye kasıt” ile suçlanabileceğini belirtti.

Remulla, gösteriler esnasında polisin ateşli silah kullanmadığını da iddia etti.

Filipinler’de yolsuzluk skandalı

Filipinler’de sel kontrol projelerine son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarıldı.

Hükümet, sele maruz kalan bazı bölgelerdeki son denetimlerde projelerin standartlara uygunluğunu ya da yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Bu süreçte çok sayıda milletvekili, senatör, inşaat şirketi ve kamu çalışanı mühendisler, gösterişli yaşam tarzlarını büyük rüşvetlerle sağlamakla suçlanıyor. (TY)

Filipinler sel felaketi protesto yolsuzluk Ferdinand Marcos Jr
