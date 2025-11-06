ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2025 08:55
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2025 08:59
1 dk Okuma

Filipinler’de Kalmaegi Tayfunu can kaybı 114’e yükseldi

Filipinler Haber Ajansı’na (PNA) göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tayfunun yol açtığı yıkım ve can kayıplarına ilişkin son durumu paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Filipinler’de Kalmaegi Tayfunu can kaybı 114’e yükseldi

Filipinler’e Pasifik Okyanusu’ndan ulaşan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 114’e yükseldi.

Filipinler Haber Ajansı’na (PNA) göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tayfunun yol açtığı yıkım ve can kayıplarına ilişkin son durumu paylaştı.

Yapılan açıklamada, ülkede “Tino” adıyla anılan tayfunun neden olduğu afetlerde 114 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Can kayıplarının 71’inin Cebu bölgesinde meydana geldiği, ölümlerin çoğunun sel ve heyelanlardan kaynaklandığı belirtildi.

Yetkililer, 127 kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Tayfunun etkilediği bölgelerde 1 milyon 951 binden fazla kişi zarar gördü. Ülke genelinde 5 bini aşkın mahalle afetten etkilenirken, 4 bin 933 tahliye merkezinde 127 binden fazla aile geçici barınaklara yerleştirildi.

Meteoroloji yetkilileri, Kalmaegi Tayfunu’nun hafta sonuna doğru Güney Çin Denizi üzerinden Vietnam’a yönelmesinin beklendiğini bildirdi.

Filipinler, geçmişte de yıkıcı tayfunlarla sarsılmıştı. Kasım 2013’te ülkeyi vuran Haiyan Tayfunu’nda 7 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Filipinler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git