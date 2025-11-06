Filipinler’de Kalmaegi Tayfunu can kaybı 114’e yükseldi

Filipinler’e Pasifik Okyanusu’ndan ulaşan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 114’e yükseldi.

Filipinler Haber Ajansı’na (PNA) göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tayfunun yol açtığı yıkım ve can kayıplarına ilişkin son durumu paylaştı.

Yapılan açıklamada, ülkede “Tino” adıyla anılan tayfunun neden olduğu afetlerde 114 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Can kayıplarının 71’inin Cebu bölgesinde meydana geldiği, ölümlerin çoğunun sel ve heyelanlardan kaynaklandığı belirtildi.

Yetkililer, 127 kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Tayfunun etkilediği bölgelerde 1 milyon 951 binden fazla kişi zarar gördü. Ülke genelinde 5 bini aşkın mahalle afetten etkilenirken, 4 bin 933 tahliye merkezinde 127 binden fazla aile geçici barınaklara yerleştirildi.

Meteoroloji yetkilileri, Kalmaegi Tayfunu’nun hafta sonuna doğru Güney Çin Denizi üzerinden Vietnam’a yönelmesinin beklendiğini bildirdi.

Filipinler, geçmişte de yıkıcı tayfunlarla sarsılmıştı. Kasım 2013’te ülkeyi vuran Haiyan Tayfunu’nda 7 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

(EMK)