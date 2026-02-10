Filipinler’de emsal karar: Mahkeme eşcinsel çiftin mülkiyet hakkını tanıdı

Filipinler Yüksek Mahkemesi, emsal niteliğinde bir kararla eşcinsel çiftlerin ortak mülkiyet hakkına sahip olabileceğine hükmetti.
Mahkeme, ülkenin Aile Kanunu’ndaki bir maddeyi ilk kez bu kapsamda uygulayarak, her iki tarafın da mülkün edinilmesine katkı sunduğunun kanıtlanması hâlinde eşcinsel çiftlerin ortak malik olarak tanınabileceğini belirtti.
Bugün kamuoyuna açıklanan karar, Manila’nın banliyölerinden birinde birlikte yaşayan iki kadının ayrılık sonrası ev ve arsa satışına ilişkin yaşadığı anlaşmazlığa dayanıyor.
Taraflardan biri, başlangıçta satışa onay vermesine rağmen daha sonra kararından vazgeçince, diğer taraf mülkün paylaşılması talebiyle mahkemeye başvurdu. Ancak alt mahkeme bu talebi reddetti ve karar Temyiz Mahkemesi tarafından da onandı.
Yüksek Mahkeme ise 5 Şubat’ta söz konusu kararları bozdu. Kararda, taraflardan birinin hazırladığı ve diğerinin de kabul ettiği bir belgeye atıf yapılarak, satın alma ve tadilat masraflarının yüzde 50’sinin ödendiğinin kanıtlandığı vurgulandı.
Mülkün yalnızca taraflardan birinin adına kaydedildiği, bunun da evli ya da kan bağıyla akraba olmadıkları için satın alma sürecindeki işlemleri hızlandırmak amacıyla yapıldığı belirtildi.
“Bazı yakın ilişkilerin hukuken görünmez kılınmış olacağı”
Her ne kadar Aile Kanunu evliliği bir erkek ve bir kadın arasındaki birliktelik olarak tanımlasa da mahkeme, “hukuken evlenemeyen ancak birlikte yaşayan kişilerin malvarlığı ilişkilerini” düzenleyen 148. maddenin cinsiyete dayalı bir ayrım içermediğini ve “tüm birlikte yaşama biçimlerine” uygulanabileceğini ifade etti.
Yardımcı Yargıç Marvic Leonen, 148. maddenin eşcinsel çiftler için de geçerli olduğunu belirterek, aksi hâlde “meşru ve gerçek bazı yakın ilişkilerin hukuken görünmez kılınmış olacağını” söyledi.
Yardımcı Yargıç Amy Lazaro Javier ise söz konusu maddenin yalnızca heteroseksüel çiftlerle sınırlandırılamayacağını vurgulayarak, modern toplumun değerleri ve heteroseksüel çiftlerle eşcinsel çiftler arasındaki “açık ve gerekçesiz” uygulama farkına dikkat çekti.
Yüksek Mahkeme Sözcüsü Camille Ting, BBC News’e yaptığı açıklamada, Aile Yasası’nın 148. maddesinin eşcinsel bir çiftin mülkiyet haklarına ilişkin bir davada ilk kez uygulandığını doğruladı.
Mahkeme kararında ayrıca, hükümet ve yasama organlarına da çağrıda bulundu. Kararda, “eşcinsel çiftlerin hakları etrafında şekillenen siyasi, ahlâki ve kültürel tartışmalar göz önüne alındığında, çözüm arayışına özellikle Kongre olmak üzere siyasi kurumların dâhil olması gerektiği” ifade edildi. (TY)