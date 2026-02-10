Filipinler’de emsal karar: Mahkeme eşcinsel çiftin mülkiyet hakkını tanıdı

Filipinler Yüksek Mahkemesi, emsal niteliğinde bir kararla eşcinsel çiftlerin ortak mülkiyet hakkına sahip olabileceğine hükmetti.

Mahkeme, ülkenin Aile Kanunu’ndaki bir maddeyi ilk kez bu kapsamda uygulayarak, her iki tarafın da mülkün edinilmesine katkı sunduğunun kanıtlanması hâlinde eşcinsel çiftlerin ortak malik olarak tanınabileceğini belirtti.

Muhafazakâr Katolik Filipinler’de eşcinsel birliktelikler yasalarca tanınmıyor. Ülke, Vatikan dışında dünyada boşanmaya izin vermeyen tek ülke olma özelliğini de taşıyor. Bu durum, LGBTİ+ çiftleri mülkiyet, finans ve sağlık gibi alanlarda ciddi bir hukuki korumasızlıkla karşı karşıya bırakıyor.

Bugün kamuoyuna açıklanan karar, Manila’nın banliyölerinden birinde birlikte yaşayan iki kadının ayrılık sonrası ev ve arsa satışına ilişkin yaşadığı anlaşmazlığa dayanıyor.

Taraflardan biri, başlangıçta satışa onay vermesine rağmen daha sonra kararından vazgeçince, diğer taraf mülkün paylaşılması talebiyle mahkemeye başvurdu. Ancak alt mahkeme bu talebi reddetti ve karar Temyiz Mahkemesi tarafından da onandı.

Yüksek Mahkeme ise 5 Şubat’ta söz konusu kararları bozdu. Kararda, taraflardan birinin hazırladığı ve diğerinin de kabul ettiği bir belgeye atıf yapılarak, satın alma ve tadilat masraflarının yüzde 50’sinin ödendiğinin kanıtlandığı vurgulandı.

Mülkün yalnızca taraflardan birinin adına kaydedildiği, bunun da evli ya da kan bağıyla akraba olmadıkları için satın alma sürecindeki işlemleri hızlandırmak amacıyla yapıldığı belirtildi.