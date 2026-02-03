ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.02.2026 17:00 3 Şubat 2026 17:00
 SG: Son Güncelleme: 03.02.2026 17:18 3 Şubat 2026 17:18
Okuma Okuma:  2 dakika

Fikri Sönmez Vakfı ‘Yol Haritası Çalıştayı’ düzenledi

Ankara’da düzenlenen çalıştayda, güncel politik durum ve yerel yönetimler düzeyindeki sorunlar değerlendirildi; vakfın çalışma alanları ile kısa, orta ve uzun vadeli eylem planına yönelik stratejik öncelikler belirlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fikri Sönmez Vakfı ‘Yol Haritası Çalıştayı’ düzenledi
Fotoğraf: fikrisonmezvakfi.org

Fikri Sönmez Yerel Yönetimler Araştırma ve Geliştirme Vakfı, 31 Ocak 2026 tarihinde Ankara’da ‘Yol Haritası Çalıştayı’ düzenledi.

Kuruluş süreci Aralık 2024’te tamamlanan ve Ekim 2025’te Resmî Gazete’de ilan edilerek faaliyetlerine başlayan vakıf, ilk Mütevelli Heyeti toplantısını 15 Kasım 2025’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde gerçekleştirdi.

Goethe Enstitüsü’nde yapılan çalıştayda, vakfın kuruluş felsefesini ve tarihsel Fatsa deneyiminin bugüne ve geleceğe nasıl taşınabileceğini tartışmak üzere mütevelli heyeti üyeleri ve vakıf dostları bir araya geldi. Katılımcılar, güncel politik durum ve yerel yönetimler düzeyindeki sorunları birlikte değerlendirdi.

Fikri Sönmez kimdir?
Fikri Sönmez kimdir?
6 Mayıs 2024

Tüm gün süren çalıştayda şu başlıklar ele alındı:

  • Politik perspektifin belirginleştirilmesi.
  • Vakfın örgütlenme ve çalışma ilkelerinin netleştirilmesi.
  • Çalışma alanları ve stratejik önceliklerin tespiti.
  • Kısa, orta ve uzun vadeli eylem planının oluşturulması.

Stratejik öncelikler ve eylem planı üzerine tartışmalar

Sabah oturumlarında genel politik tartışmalar yürütülürken, öğleden sonra altı ayrı masada stratejik öncelikler ve eylem planı üzerine katılımcı tartışmalar yapıldı. Bu masalarda hazırlanan raporlar tüm katılımcılara sunularak değerlendirildi.

Fatsa Devrimi sürekli ve kesintisizdir
Fatsa Devrimi sürekli ve kesintisizdir
4 Mayıs 2024

Toplantıda Fatsa deneyiminin bugüne aktarılması, yerel yönetimlerde demokrasinin geliştirilmesi ve kayyım rejimine karşı duruş, kent hakkı ve sosyal adalet, toplum yararına ekonomi modelleri, ekolojik kriz karşısında dirençli kentler, demokratik yerel yönetimler için araştırma ve bilgi üretimi, uluslararası ağlar ile kurumsal yapı ve kaynak başlıklarında öneriler geliştirildi.

Bu önerilerin, vakfın önümüzdeki dönemde hem yerel yönetimler ve demokrasi mücadelesine hem de ekoloji, sosyal adalet ve toplum yararına ekonomi alanlarına yönelik somut politik ve örgütsel hedefler belirlemesine temel oluşturması planlanıyor.

Çalıştayda yapılan tartışmaların sonuçları, eylem planı ile birlikte vakfın internet sitesinde yayımlanacak: fikrisonmezvakfi.org

(VC)

