Fikri Sönmez kimdir?

Dev-Genç'le birlikte 6. Filo'ya karşı eylemlerde yer aldı. 1972'de THKP-C davasından yargılandı. Mahir Çayan ve arkadaşlarının Maltepe Askeri Cezaevi'nden kaçışı sonrası Karadeniz'e geçmelerine yardımcı olmakla suçlandı. İki yıl kadar tutuklu yargılandıktan sonra 1974'te afla serbest bırakıldı.

Karadeniz bölgesindeki emekçilerin ve köylülerin içerisinde mücadele yürüttü. 1978-79'da "Fındıkta sömürüye son" mitinglerini örgütleyen isimlerden biri oldu.

1979 Ekim ayında yapılan ara yerel seçimlerde Devrimci Yol’un 'bağımsız' adayı olarak Fatsa'da belediye başkanlığı seçimine katıldı. CHP, AP ve MSP'nin iki katı oy alarak belediye başkanı seçildi. Fatsa'yı halk komiteleriyle yönetmeye başladı. Komitelerle birlikte "Çamura son" kampanyası, "Fatsa Halk Kültür Şenliği" gibi etkinlikler düzenledi. İlçede yol, su, kanalizasyon gibi sorunların halkın katılımıyla çözülmesi için adımlar attı. Geniş köylü kitlesinin katıldığı fındık mitingleri hayata geçirildi.

1980 Mayıs-Temmuz ayları arasında 50'nin üzerinde kişinin katledildiği Çorum Katliamı sırasında Başbakan Süleyman Demirel tarafından "Çorum'u bırakın Fatsa'ya bakın" ifadeleriyle hedef gösterildi. Operasyon öncesi CHP, MSP, AP ilçe başkanlarının ortak basın açıklaması yaparak "Fatsa'da operasyon yapılacak bir şey yok. Huzur içindeyiz," sözleri yeterli olmadı.

1979'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde bağımsız belediye başkanı seçilen ve ilçeyi halk komiteleriyle yöneten Devrimci Yol'cu Sönmez, hedef gösterilme sonrası 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren'in yönettiği 'Nokta Operasyonu' ile 11 Temmuz 1980'de gözaltına alındı.

'Terzi Fikri', 4 Mayıs 1985 günü Amasya hapishanesinde, 47 yaşındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Çalışmaları, bir sosyalist yerel yönetim deneyimi olarak görüldü ve yerli ve yabancı birçok araştırmaya konu oldu.

1938, Ordu doğumlu.

(VC)