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Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2025 08:03
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2025 11:29
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Fikret Bulut, Halk TV'nin Genel Yayın Koordinatörü oldu

Bulut, dün ilk kez kanalın haber toplantısına katıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fikret Bulut, Halk TV'nin Genel Yayın Koordinatörü oldu

Halk TV’de önemli bir görev değişikliği yaşandı. Habertürk’ten ayrılan deneyimli gazeteci Fikret Bulut, Halk TV’nin Genel Yayın Koordinatörlüğü görevine getirildi.

Bulut, dün ilk kez kanalın haber toplantısına katıldı.

Bulut hakkında

Gazetecilik kariyerine Skytürk’te başlayan Fikret Bulut, burada uzun yıllar haber müdürlüğü görevini yürüttü. Ardından Habertürk TV’ye transfer olan Bulut, önce haber müdür yardımcılığı, sonra ise 2015 yılının Aralık ayında haber müdürlüğü görevine getirildi. 27 Şubat 2017'de kanaldan ayrıldı.

İki ay sonra Habertürk'e sosyal medya editörü olarak geri dönen Bulut, Temmuz 2018’den Ocak 2020’ye kadar yeniden haber müdürlüğü görevini üstlendi.

Daha sonra KRT TV’ye geçerek burada dört yıl boyunca genel yayın yönetmenliği yaptı. Mart 2024’te bu görevinden istifa eden Bulut, kısa bir süre TELE1’de yayın koordinatörlüğü yaptı. Ardından yeniden Habertürk’e dönen Bulut’un kanalla yolları, son yapılanma sürecinde ayrıldı.

Son olarak Halk TV’ye transfer olan Fikret Bulut, artık kanalın haber koordinasyonundan sorumlu isim olarak görev yapacak.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Fikret Bulut medya halk tv
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