Fikret Akar, açlık grevinin 214. gününde: "Taleplerini ve seslerini duyun"

Çorlu Y Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Fikret Akar, kuyu tipi yüksek güvenlikli cezaevlerinin kapatılması talebiyle 213 gündür açlık grevinde. Marmara Cezaevi’nde 4 Kasım 2019’dan bu yana tutuklu bulunan Çiğdem Şenyiğit, Akar’ın durumuna dikkat çekmek için bulunduğu cezaevinden mektup gönderdi.

Mahpuslar olarak Silivri 9 Nolu’nun C1 koridorunda yaptıkları etkinliği aktaran Çiğdem Şenyiğit, "Fikret Akar’ın direnişini selamladık. Fikret abiyi selamlarken, Filistin halkından, İsrail hapishanelerinden, ABD emperyalizminden, Samsun tütününden, Anadolu halkının yoksulluğundan bahsettik. Bunların her biri birbiriyle alakalı" dedi.

"Omuz omuza mücadele ettik"

Çiğdem Şenyiğit, yazdığı mektupta şöyle dedi:

"Fikret Akar, benim köylüm aynı zamanda. Biz Samsun Çarşamba’nın Şeyhgüven köyündeniz. Ama birbirimize köyde değil, faşizme karşı mücadele içinde rastladık. Omuz omuza Anadolu’da tütünü, inciri, buğdayı bitiren emperyalizme karşı mücadele ettik. Halkın kapılarını çaldık, sevinçleriyle büyüdük, öfkeleriyle bilendik. Dünyanın Karadeniz’den ibaret olmadığını, Kürt, Türk, Alevi, Arap, Terekeme halkları ve inançlar olduğunu gördük. Ve halkların en büyük özleminin özgür, adil bir ülkede yaşama isteği olduğunu. Emeğinin karşılığını alabilmekten başka murattan olmadığını…

"Zulüm arttıkça bedel büyür"

"Her mücadele bedeller ister. Zulüm arttıkça bedel büyür. Çok eskilerde, çağlar öncesinde cezalar meydanlarda infaz edilirmiş, ibreti alem olsun diye. Şimdilerde cezaevinin hangi tipte olduğu, oraları hiç görmeyenler için de korku yayma aracına dönüştü. Amaç hem içerdeki siyasi tutsakları dize getirmek, dirençlerini kırmak hem de halka huzursuzluk yaymak. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu nedenle kuyu tipine karşı direnişte Fikret Akar.

"Haykırışlar direnişimizi büyütecek"

"Bugün koridorumuzda Fikret abi için şiirler okuduk. Grup Yorum’un tutuklu iki üyesi Sultan ve Betül, 'Düşman çizmesi altında yurdum' şarkısını söylediler. Öyle güzel söylediler ki eminim kuyularda direnenlere, hatta tüm siyasi tutsaklara ulaşmıştır sesleri. Onları dinlerken, bir yandan cenazeleri başında bekleyen Hakan Tosun’un ailesini de düşündük bir yandan Rojin Kabaiş’in feryat eden babasını. Tüm haykırışlar, direnişimizi büyütecektir. Yorumcuların ezgisinde Silivri 9 Nolu’nun koridorlarına yayılan şarkıda dediği gibi ‘göğsümüzde umudun çapraz fişekliği."

Basına çağrı

Şenyiğit, mektubunda basına da çağrı yaparak, yüksek güvenlikli cezaevlerinin kapatılmasına karşı açlık grevinde olan tutsakların seslerinin duyulması talebinde bulundu, "Bu ülkede fişekliğini çıkarmadan mesleğini yapan gazetecileri, avukatları, sanatçı, ve aydınları selamlıyoruz. Fikret Akar ve Serkan Onur Yılmaz’ın açlık grevi direnişlerindeki taleplerini ve seslerini tüm dünyaya ulaştırmanızı istiyoruz" dedi.

(AB)