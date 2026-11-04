Figen Yüksekdağ’ın yeni fotoğrafı yayınlandı

*Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın uzun süren tutukluluğunun ardından cezaevinden çekilen yeni bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı.

*1971'de Adana'nın Ceyhan ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Yüksekdağ, lise yıllarından itibaren siyaset ve kadın hakları mücadelesinde yer aldı; Özgür Gençlik, Atılım ve Sosyalist Kadın gibi dergi ve gazetelerde editörlük ve yayın kurulu üyeliği yaptı. 2010'da Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin kurucu genel başkanı oldu, 2014'te HDP'ye katıldı ve 22 Haziran 2014'te Selahattin Demirtaş ile birlikte Eş Genel Başkan seçildi. 25. ve 26. dönemlerde Van Milletvekili olarak görev yaptı.

*4 Kasım 2016'da soruşturmalar kapsamında tutuklanarak Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'ne gönderildi ve sonrasında milletvekilliği düşürüldü. Cezaevindeyken babası Mevlüt, ablası Saniye ile ağabeyleri Hüseyin ve Mehmet Cavit Yüksekdağ'ı kaybetti, zaman zaman verilen özel izinlerle cenaze törenlerine katıldı.