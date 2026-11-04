Figen Yüksekdağ’ın yeni fotoğrafı yayınlandı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın uzun süren tutukluluk sürecinin ardından cezaevinden çekilen yeni bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı.
Figen Yüksekdağ: Barışın aklı da iradesi de kadındır
1971 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Yüksekdağ, lise yıllarından itibaren aktif siyaset ve kadın hakları mücadelesinin içinde yer aldı.
Gençlik hareketleri ve yayıncılık alanındaki çalışmalarıyla tanınan Yüksekdağ; Özgür Gençlik, Atılım ve Sosyalist Kadın gibi çeşitli dergi ve gazetelerde editörlük ile yayın kurulu üyeliği yaptı. Sosyalist platformlarda yürüttüğü mücadelenin ardından 2010 yılında Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) kurucu genel başkanlığını üstlendi.
Siyasi kariyerinin en belirgin dönüm noktası ise 2014 yılında Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) katılması oldu. 22 Haziran 2014’te Selahattin Demirtaş ile birlikte HDP Eş Genel Başkanlığına seçilen Yüksekdağ, 25. ve 26. dönemlerde Van Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.
4 Kasım 2016'da yürütülen soruşturmalar ve operasyonlar kapsamında tutuklanarak Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'ne gönderildi ve ilerleyen süreçte milletvekilliği düşürüldü.
Aile üyeleri hayatını kaybetti
Yüksekdağ, cezaevinde bulunduğu yıllar boyunca kişisel hayatında da ağır kayıplarla karşı karşıya kaldı.
Tutukluluk süresi devam ederken ailesinden birinci derece yakınlarını kaybeden Yüksekdağ; babası Mevlüt Yüksekdağ, ablası Saniye Yüksekdağ ve ağabeyleri Hüseyin ile Mehmet Cavit Yüksekdağ’ın vefat haberlerini cezaevindeyken aldı.
Zaman zaman verilen özel izinlerle cenaze törenlerine katılan Yüksekdağ, cezaevi şartlarında ailesinin acı kayıplarını yaşamak zorunda kaldı.
Figen Yüksekdağ’ın ağabeyi Cavit Yüksekdağ yaşamını yitirdi
(EMK)