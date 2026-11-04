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YT: Yayın Tarihi: 04.11.2026 10:44 4 Kasım 2026 10:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.11.2026 10:48 4 Kasım 2026 10:48
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Figen Yüksekdağ’ın yeni fotoğrafı yayınlandı

Yüksekdağ, cezaevinde bulunduğu yıllar boyunca kişisel hayatında da ağır kayıplarla karşı karşıya kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Figen Yüksekdağ’ın yeni fotoğrafı yayınlandı
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*Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın uzun süren tutukluluğunun ardından cezaevinden çekilen yeni bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı.

*1971'de Adana'nın Ceyhan ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Yüksekdağ, lise yıllarından itibaren siyaset ve kadın hakları mücadelesinde yer aldı; Özgür Gençlik, Atılım ve Sosyalist Kadın gibi dergi ve gazetelerde editörlük ve yayın kurulu üyeliği yaptı. 2010'da Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin kurucu genel başkanı oldu, 2014'te HDP'ye katıldı ve 22 Haziran 2014'te Selahattin Demirtaş ile birlikte Eş Genel Başkan seçildi. 25. ve 26. dönemlerde Van Milletvekili olarak görev yaptı.

*4 Kasım 2016'da soruşturmalar kapsamında tutuklanarak Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'ne gönderildi ve sonrasında milletvekilliği düşürüldü. Cezaevindeyken babası Mevlüt, ablası Saniye ile ağabeyleri Hüseyin ve Mehmet Cavit Yüksekdağ'ı kaybetti, zaman zaman verilen özel izinlerle cenaze törenlerine katıldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın uzun süren tutukluluk sürecinin ardından cezaevinden çekilen yeni bir fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı.

Figen Yüksekdağ: Barışın aklı da iradesi de kadındır
Figen Yüksekdağ: Barışın aklı da iradesi de kadındır
Bugün 10:21

1971 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Yüksekdağ, lise yıllarından itibaren aktif siyaset ve kadın hakları mücadelesinin içinde yer aldı.

Gençlik hareketleri ve yayıncılık alanındaki çalışmalarıyla tanınan Yüksekdağ; Özgür Gençlik, Atılım ve Sosyalist Kadın gibi çeşitli dergi ve gazetelerde editörlük ile yayın kurulu üyeliği yaptı. Sosyalist platformlarda yürüttüğü mücadelenin ardından 2010 yılında Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) kurucu genel başkanlığını üstlendi.

Siyasi kariyerinin en belirgin dönüm noktası ise 2014 yılında Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) katılması oldu. 22 Haziran 2014’te Selahattin Demirtaş ile birlikte HDP Eş Genel Başkanlığına seçilen Yüksekdağ, 25. ve 26. dönemlerde Van Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

4 Kasım 2016'da  yürütülen soruşturmalar ve operasyonlar kapsamında tutuklanarak Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'ne gönderildi ve ilerleyen süreçte milletvekilliği düşürüldü.

Aile üyeleri hayatını kaybetti

Yüksekdağ, cezaevinde bulunduğu yıllar boyunca kişisel hayatında da ağır kayıplarla karşı karşıya kaldı.

Tutukluluk süresi devam ederken ailesinden birinci derece yakınlarını kaybeden Yüksekdağ; babası Mevlüt Yüksekdağ, ablası Saniye Yüksekdağ ve ağabeyleri Hüseyin ile Mehmet Cavit Yüksekdağ’ın vefat haberlerini cezaevindeyken aldı.

Zaman zaman verilen özel izinlerle cenaze törenlerine katılan Yüksekdağ, cezaevi şartlarında ailesinin acı kayıplarını yaşamak zorunda kaldı.

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(EMK)

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