Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Necmi Yüksekdağ hayatını kaybetti
Kandıra 1 No'lu F Tip Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın cenaze töreni için yarın Adana’ya götürülmesi bekleniyor.
Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Necmi Yüksekdağ, dün akşam (1 Kasım) saatlerinde Adana’da hayatını kaybetti.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Necmi Yüksekdağ, yarın (3 Kasım) Adana’nın Yumurtalık ilçesine bağlı Gölovası köyünde toprağa verilecek.
Tutuklu Figen Yüksekdağ, cenazeye katılmak için cezaevi idaresine başvurdu. Yüksekdağ’ın cenaze töreni için Adana’ya götürülmesi bekleniyor. (TY)
Figen Yüksekdağ Kimdir?
4 Kasım 2016
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