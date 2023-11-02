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Yayın Tarihi: 2 Kasım 2023 17:16
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2023 22:15
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Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Necmi Yüksekdağ hayatını kaybetti

Kandıra 1 No'lu F Tip Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın cenaze töreni için yarın Adana’ya götürülmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/02/figen-yuksekdagin-abisi-hayatini-kaybetti.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kardeşi Necmi Yüksekdağ, dün akşam (1 Kasım) saatlerinde Adana’da hayatını kaybetti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Necmi Yüksekdağ, yarın (3 Kasım) Adana’nın Yumurtalık ilçesine bağlı Gölovası köyünde toprağa verilecek.

Tutuklu Figen Yüksekdağ, cenazeye katılmak için cezaevi idaresine başvurdu. Yüksekdağ’ın cenaze töreni için Adana’ya götürülmesi bekleniyor. (TY)

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