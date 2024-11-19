Figen Yüksekdağ’ın ağabeyi toprağa verildi

Kobanê Davası’ndan 8 yıldır cezaevinde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın ağabeyi Hüseyin Yüksekdağ hayatını kaybetti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, cezaevinde tutulduğu süre boyunca hem babasını hem de iki kardeşini kaybettiğini hatırlattıkları Yüksekdağ'a başsağlığı diledi.

Figen Yüksekdağ kimdir?

Hatimoğulları ve Bakırhan şöyle dedi:

"Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı ve mücadele arkadaşımız Figen Yüksekdağ’ın abisi Hüseyin Yüksekdağ’ın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sevgili Figen Yüksekdağ, haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulduğu süre boyunca hem babasını hem de iki kardeşini kaybetti.

Ani bir şekilde aramızdan ayrılan Hüseyin Yüksekdağ’a rahmet diliyor, Figen Yüksekdağ’ın acısını paylaşıyor ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

ESP’den taziye mesajı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), yayımladığı taziye mesajında, “Sevgili yoldaşımız, siyasi tutsak, kurucu Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ’ın abisini kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kendisine, ailesine, dostlarına ve yoldaşlarımıza başsağlığı diliyoruz” dedi.

Hüseyin Yüksekdağ, bugün Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan mezarlıkta toprağa verildi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kişi cenaze törenine katıldı. Hüseyin Yüksekdağ'ın eşi Elmas Yüksekdağ ve annesi Minüre Yükdağ, taziyeleri kabul etti.

Figen Yüksekdağ, cenazeye katılma talebinde bulunmadı. Figen Yüksekdağ'ın ailesini telefonla aradığı öğrenildi.

Dava hakkında

26 Nisan 2021'de başlayan ilk davada Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanmıştı.

3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyordu.

16 Mayıs 2024'te sona eren davada Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobanê protestoları sırasında Yasin Börü'nün arasında bulunduğu 6 kişinin ölümü ve diğer yaralanmalara ilişkin suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.

Mahkeme 24 kişiye hapis cezası verdi. Aralarında Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu 12 kişi beraat etti. Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Ayla Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem Adıbelli hapiste kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Mahkemede en ağır ceza 19 yıl ile eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a verildi.

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(EMK)