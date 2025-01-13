Figen Yüksekdağ: Onurlu barış için katkı sunmaya hazırız

Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutulan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, DEM Parti İmralı Heyeti’nin dün (12 Ocak) gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yazılı açıklama yaptı.

Figen Yüksekdağ, sosyal medya platformu X’ten paylaştığı açıklamada, “Ülkemiz ve bölgemiz açısından hayati bir dönemden geçiyoruz. Halklarımızın barış, adalet ve demokrasiye her zamankinden çok ihtiyacı var. Tarihin bu kritik anında sayın Öcalan'ın inisiyatif üstlenerek yol alma çabası çok değerli ve belirleyicidir” dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti, Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel'le görüştü

Yüksekdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çözüm çabası ve iradesinin yanında, arkasındayız. Nerede olduğumuz fark etmez. İçeride, dışarıda ya da farklı görüşlerde olabiliriz. Bu üzerimize düşen görevi yerine getirmeye engel değildir. Onurlu barış ve demokratik çözüm hareketi için üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye katkı sunmaya hazırız.”

“Bütün toplumsal dinamikler inisiyatif almalı”

Yüksekdağ, Kürt sorununda demokratik çözümün geliştirilmesi için çabalayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

“Barışın öznesi doğrudan Türkiye halkları, emekçiler, özgürlük güçleri ve kadınlardır. Tam da bu nedenle bütün toplumsal dinamikler, halkların kardeşliği ve barış için inisiyatif almalıdır. Demokratik haklara, ekmeğin ve emeğin güvencesine giden yol bugün bu inisiyatifi almaktan geçiyor. Biz kadınlar, Kürt sorununda demokratik çözüm hareketinin geliştirilmesi için gereken özveri ve çabayı göstermekte tereddüt etmeyeceğiz. Bu çabaya ortak olan herkes ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olacağız.”

Figen Yüksekdağ, “Dileğimiz Sayın Öcalan'ın sağlıklı çalışma koşulları sağlanarak, bir barış ve çözüm odağı olarak rolünü en etkin şekilde gerçekleştirebilmesidir. Somut ve pozitif yaklaşımlar tarihsel sorunun çözümünde en belirleyici aşama olacaktır” ifadelerini kullandı.

(VC)