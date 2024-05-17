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Yayın Tarihi: 17 Mayıs 2024 11:03
 ~ Son Güncelleme: 17 Mayıs 2024 11:30
2 dk Okuma

Figen Yüksekdağ: "Kimsenin yüzü düşmesin, bugüne kadar yıkamadılar"

Sosyal medya hesabından yayınlanan mesajında Yüksekdağ, "Çıkan ağır ceza kararları Türkiye halklarının birlikte yaşama olanaklarına ortak vatan ve demokratik cumhuriyet idealine yönelik bir saldırıdır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Figen Yüksekdağ: "Kimsenin yüzü düşmesin, bugüne kadar yıkamadılar"

Kobanî Davası'nda 30 yıl 3 ay hapis cezası verilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Kimsenin yüzü düşmesin. Bugüne kadar yıkamadılar, diz çöktüremediler" mesajı gönderdi.

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Sosyal medya hesabından yayınlanan mesajında Yüksekdağ şöyle dedi:

"Koban Davası’nda verilen karar, haklı demokratik mücadelemizde, politik özgürlük hareketimizde bir sonuç edğil, yeni bir başlangıçtır. Rehin tutulduğumuz 8 yıl boyunca halklarımızın, kadınların ve emekçilerin onurunu, özgürlüğünü, adaleti savunduk. Katliamcı, tecavüzcü IŞİD ordusuna ve onun ipini elinde tutanlara, suç ortaklarına karşı toplumsal vicdana, dayanışmaya, büyük insanlığın asil değerlerine sarıldık.

"Bu değerlerlerden nasibini almayanlar tarafından yargı işkencesine, zulmüne maruz bırakıldık.

"Çıkan ağır ceza kararları Türkiye halklarının birlikte yaşama olanaklarına ortak vatan ve demokratik cumhuriyet idealine yönelik bir saldırıdır.

"Demokratik siyasetin tasfiye operasyonlarına ve halklarımızın ortak yaşamına, geleceğine dönük her hamleyi boşa çıkarmak için direnmeye devam edeceğiz.

"Halklılığımızın bilincine, gücüne ve güvenine sarılıyoruz. Halklarımzıın da bunlara sarılarak özgürlük yolunda kararlılıkla yürüyeceğine inanınyoruz. Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın. Bugüne kadar yıkamadılar, diz çöktüremediler. Ağır bedellerle, cefalarla beslenen yolumuzdan döndüremediler. Bundan sonra da başaramayacaklar. Direne direni var olduk. Direne direne kazanacağız. Selam ve sevgilerle."(AÖ)

Kobanî davası figen yüksekdağ
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