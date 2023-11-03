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Yayın Tarihi: 3 Kasım 2023 12:38
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2023 13:02
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Figen Yüksekdağ kardeşinin cenaze törenine katıldı

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, cenaze töreninin ardından tekrar Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/03/figen-yuksekdag-kardesinin-cenaze-torenine-katildi.jpg
Fotoğraflar: Mezopotamya Ajansı

Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, hayatını kaybeden kardeşi  Necmi Yüksekdağ’ın cenaze törenine katılmak için jandarmalar eşliğinde uçakla önce Adana'ya, oradan da Ceyhan ilçesindeki aile evine götürüldü.

Aile evinin önünde kurulan taziyeye, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP)  Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partili milletvekilleri Pervin Buldan, Ali Bozan ve Adelet Kaya, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanları Özlem Gümüştaş ve Şahin Tümüklü’nün de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. 

MA'nın haberine göre Necmi Yüksekdağ'ın cenazesi aile evinin önüne getirilerek helallik alınırken, Yüksekdağ da taziyeleri kabul etti. Cenaze daha sonra defnedilmek üzere konvoy eşliğinde Yumurtalık ilçesindeki Gökova Mezarlığı'na götürüldü.

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Tekrar hapishaneye götürüldü

Figen Yüksekdağ ise hapishane aracı ile mezarlığa getirildi. Burada dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından Necmi Yüksekdağ’ın cenazesi toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından Yüksekdağ, hava yoluyla tekrar hapishaneye götürülmek üzere Adana Şakirpaşa Havalimanı'na doğru yola çıkarıldı.

(NT)

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