ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 28 Kasım 2023 11:01
 ~ Son Güncelleme: 28 Kasım 2023 11:29
1 dk Okuma

Figen Yüksekdağ: Kadınların öncülüğünde yeni bir yaşam kurulabilir

Erkek egemen zihniyetin saldırılarına karşı geniş bir kadın ittifakına ihtiyaç olduğunu belirten Figen Yüksekdağ, "Kadınların öncülüğünde yeni bir yaşam kurulabilir. Sınırlarını aşan, birleştiricilikte engel tanımayan bir kadın iradesinin zamanıdır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/28/figen-yuksekdag-kadinlarin-onculugunde-yeni-bir-yasam-kurulabilir.jpg

2016 yılından bu yana Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuştu.

25 Kasım’da sokağa çıkan, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkan tüm kadınları selamlayan Yüksekdağ, koşullardan kaynaklı kadın hareketlerinin gündemlerini ve gelişmeleri yakından takip edemediklerini ancak kadınların hiçbir zaman pes etmediğini ve geri adım atmadığını çok iyi bildiklerini kaydetti.

Yüksekdağ, “Aktif mücadele alanında kitleselleşme sorunları yaşansa da kadın bilinci, ezilen cins dayanışması toplumda yaygınlık kazanıyor. Bu da aktif mücadelenin sonucudur” diye belirtti.

Erkek egemen sistemin yapısı ve karakteri gereği egemenlik tesisini, kadın haklarına yönelik saldırılarla gerçekleştirdiğini belirten Yüksekdağ, AKP iktidarının ekonomide, siyasette, idarede, sosyal hak ve alanlarda kadının varlığını eritme, hatta doğrudan tasfiye etme yolunu izlediğini söyledi.

Yüksekdağ, iktidarın 22 yıl boyunca eksen aldığı kadın düşmanlığı ve derin ayrımcılık stratejisinin son dönemde genişleyen gerici faşist ittifakla daha büyük boyuta ulaştığını ekledi.

Yüksekdağ, "Kadınların öncülüğünde yeni bir yaşam kurulabilir. Sınırlarını aşan, birleştiricilikte engel tanımayan bir kadın iradesinin zamanıdır” dedi. 

 Haberin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)

figen yuksekdag mahpus kürt kadınlar mahpus siyasetçi kadınlar kandıra f tipi cezaevi 25 Kasım eylemleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü
Sayfa Başına Git