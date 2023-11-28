Figen Yüksekdağ: Kadınların öncülüğünde yeni bir yaşam kurulabilir

2016 yılından bu yana Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuştu.

25 Kasım’da sokağa çıkan, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkan tüm kadınları selamlayan Yüksekdağ, koşullardan kaynaklı kadın hareketlerinin gündemlerini ve gelişmeleri yakından takip edemediklerini ancak kadınların hiçbir zaman pes etmediğini ve geri adım atmadığını çok iyi bildiklerini kaydetti.

Yüksekdağ, “Aktif mücadele alanında kitleselleşme sorunları yaşansa da kadın bilinci, ezilen cins dayanışması toplumda yaygınlık kazanıyor. Bu da aktif mücadelenin sonucudur” diye belirtti.

Erkek egemen sistemin yapısı ve karakteri gereği egemenlik tesisini, kadın haklarına yönelik saldırılarla gerçekleştirdiğini belirten Yüksekdağ, AKP iktidarının ekonomide, siyasette, idarede, sosyal hak ve alanlarda kadının varlığını eritme, hatta doğrudan tasfiye etme yolunu izlediğini söyledi.

Yüksekdağ, iktidarın 22 yıl boyunca eksen aldığı kadın düşmanlığı ve derin ayrımcılık stratejisinin son dönemde genişleyen gerici faşist ittifakla daha büyük boyuta ulaştığını ekledi.

Yüksekdağ, "Kadınların öncülüğünde yeni bir yaşam kurulabilir. Sınırlarını aşan, birleştiricilikte engel tanımayan bir kadın iradesinin zamanıdır” dedi.

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(EMK)