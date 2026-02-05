ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.02.2026 09:44 5 Şubat 2026 09:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.02.2026 09:47 5 Şubat 2026 09:47
Okuma Okuma:  2 dakika

Figen Yüksedağ’dan ESP’ye destek mesajı: Direnci hep birlikte büyütelim

Yüksekdağ, " Tarih ve hayat tanıktır ki bin kez kırılsa da dallarımız, yine çiçeğe, meyveye durmaya bilenlerdeniz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Figen Yüksedağ’dan ESP’ye destek mesajı: Direnci hep birlikte büyütelim

Kandıra F Tipi Hapishanesi'nde tutulan HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, dün operasyon düzenlenen ESP'ye dayanışma mesajı yolladı.

Yüksekdağ'ın mesajı şöyle:

"ESP Eş Genel Başkanı Sayın Murat Çepni, parti ve il yöneticileri, Sosyalist Kadın Meclisleri üye ve yöneticileri, SGDF, BEKSAV, Etkin Haber Ajansı, DİSK/LİMTER-İş, Polen Ekoloji temsilci ve aktivistleri Türkiye ve Kürdistan halklarımızın yüz akı ve halklarımızın birleşik mücadelesinin, kardeşliğinin, demokratik barışın yılmaz savunucusudur. Yoldaşlarımız bu onurlu ama zor görevi yerine getirirken sayısız saldırıya ve operasyona maruz kalan, bedel ödemekten sakınmayan sosyalist çizginin temsilcileridir.

Ezilenlerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin umudu, direnci ve hakikati; gözaltı, faşist şiddet ve tasfiye operasyonlarıyla kırılamaz. Tarih ve hayat tanıktır ki bin kez kırılsa da dallarımız, yine çiçeğe, meyveye durmaya bilenlerdeniz. Bu direnci hep birlikte büyütelim, güçlendirelim.

Bütün özgürlük, emek, demokrasi, gençlik, kadın, ekoloji mücadelesi öznelerini etkin dayanışmaya ve sosyalistleri sahiplenmeye çağırıyorum.

Selam ve sevgilerimle."

Komünist Manifesto, ESP operasyonunda ‘delil’ oldu
Komünist Manifesto, ESP operasyonunda ‘delil’ oldu
Bugün 00:00

