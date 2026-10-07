Figen Şakacı’nın yeni romanı “Tımbıllı” yayımlandı

Yazar Figen Şakacı’nın yeni romanı “Tımbıllı”, Günışığı Kitaplığı etiketiyle yayımlandı.

Semih Gümüş’ün editörlüğünü üstlendiği kitap, yayınevinin Köprü Kitaplar koleksiyonunun 30. kitabı. Günışığı Kitaplığı da bu yıl kuruluşunun 30. yılını kutluyor.

Romanın merkezinde, büyüdüğünde ressam olmak isteyen Çağla var. Çağla’nın ailesi, babaannesi Mamiş’in ölümünün ardından yaşadıkları küçük kasabadan İstanbul’a taşınmaya karar veriyor. Ancak Çağla; arkadaşlarını, öğretmenini, okulunu ve babaannesiyle ilgili anılarını geride bırakmak istemiyor.

Babaannesi, fazla alıngan olduğu için Çağla’ya “Tımbıllı” diye sesleniyor. Roman da buradan hareketle alınganlık ile duyarlılık arasındaki sınırı; ayrılık, unutmak, özlemek ve değişim gibi temalar üzerinden tartışıyor.

Çağla’nın yakın arkadaşı Nuriye, duygularını açıklayamadığı Mert ve sevdiği öğretmeni de hikâyenin karakterleri arasında. Kitapta taşınmanın yarattığı kaygı ve alışılmış hayatın değişmesi, Çağla’nın gözünden anlatılıyor.

Tımbıllı - Figen Şakacı (112 Sayfa ) (4,5,6,7. Sınıflar)

Çocukla ruh hizasında konuşmak ne demek?

Çocukluk, ayrılık ve büyüme

“Tımbıllı”, Şakacı’nın çocukluk ve büyüme temalarını ele aldığı ilk çalışması değil.

1971’de İstanbul’da doğan Şakacı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Gazete ve dergilerde muhabirlik ve köşe yazarlığı yaptı; senaryo ve tiyatro oyunları kaleme aldı.

Şakacı’nın Bitirgen, Pala Hayriye, Hayriye Hanım’ı Kim Çaldı?, Kesekli Tarla ve HınçAhınç adlı kitapları bulunuyor. Yazar, 2022’de yayımlanan Herkes Bir Anda Büyür kitabında da çağdaş edebiyattan 12 yazarın büyüme hikâyelerini bir araya getirmişti.

112 sayfalık “Tımbıllı”, yayınevi tarafından 4, 5, 6 ve 7. sınıflar için öneriliyor. Kitabın öne çıkan temaları arasında duygular, iletişim, sosyal ilişkiler, aile, arkadaşlık, okul yaşamı, değişim, kaygı ve öğretmen-öğrenci ilişkisi yer alıyor.

(NÖ)