FIFAyê xelata Alîgirên Herî Baş a 2025an da tîma Zaxoyê

Federasyona Futbolê ya Cîhanê (FIFA) xelata Alîgirên Herî Baş a sala 2025an da tîma Zaxoyê.
Tîma werzişê ya Zaxoyê di dîrokê de wekî tîma yekem a Kurdistanê, Rojhilata Navîn û hemû Asyayê, bû xwediyê xelata FIFAyê ya 2025an a alîgirên herî baş.
Serokê FIFAyê: Ez şanaziyê dikim û we pîroz dikim
Li gorî nûçeya Rûdawê FIFAyê bi rêya belavkirina vîdeoyekê bi dengê Serokê FIFAyê Gianni Infantino pîrozbahî li Zaxoyê kir û serkeftina alîgirên tîmê ragihand:
"Kêliyeke îlhamdêr û tijî rehm û dilovanî bû, nîşan da bê çawa futbol me hemûyan dicivîne. Ez şanaziyê dikim û we pîroz dikim û gelekî spasiya we dikim."
Her weha malpera FIFAyê hevpeyvînek bi parêzvan û kaptanê tîma Zaxoyê Ehmed Îbrahîm re kir.
Ehmed ji FIFAyê re destnîşan kiriye û gotiye:
"Min li her derê lîstiye; li Îmarat, Erebistana Siûdî, Qeter û 12 salan di Tîma Neteweyî de lê car yekem e alîgirên bi vî rengî dibînim. 3 sal in ez ji bo vê tîmê dilîzim, bi rastî alîgirên Zaxoyê cihê şaşmayînê ne. Di hemû lîstikan de piştgiriya me dikin û ne girîng e li hemberî tîmeke mezin an biçûk dilîzin, stadyum her tim tijî dibe û ew taybet in."
"Zaxo bajarekî biçûk e lê dilê alîgirên me gelekî mezin e, xelkekî gelekî baş e û her tim rêzê li lîstikvan û tîma hember digirin."
Xelata Alîgirên Herî Baş çi ye?
Xelata Alîgirên Herî Baş ji sala 2016an ve tê dayîn ji bo wan alîgir an alîgiran ku "atmosfera herî baş çêdikin, tiştekî neasayî û bêhempa pêşkêş dikin, giyanekî werzişî yê bilind nîşan didin an jî çalakiyeke xêrxwaziyê dikin."
Tîma Zaxoyê
Tîma Zaxoyê yan jî Kurên Xabûrê 3yê Hezîrana 1987an hatiye damezirandin û di Lîga Stêrkan a Îraqê de beşdar e. Di vê sezona lîga herî bilind a Îraqê de, Zaxo di rêza şeşem de ye.
7 lîstik kirine, 4 lîstik birine, lîstikek wekhev bûye û lîstikek jî winda kiriye. Heta niha 13 puan kom kirine. Zaxo vê sezonê 9 gol avêtine û 4 gol jî xwarine. Sezona borî Zaxo cara yekem di dîroka xwe de pileya sêyem di Lîga Stêrkan a Îraqê de bi dest xist.
Piştî ku di lîstika fînalê de li hemberî Dihokê bi penaltiyan 5-3 têk çû di Kupaya Îraqê de jî pileya duyem wergirt. Tîma Zaxoyê xwedî stadyumeke navneteweyî ye ku sala 2015an hatiye çêkirin. Cihê 20 hezar alîgiran digire û 20 milyon dolar lê çûne.
Çi bûbû?
13ê Gulana 2025an di dema maça gera 33yemîn a Lîga Stêrkan a Îraqê ya di navbera Zaxo û El-Hidûd a Bexdayê de alîgirên tîma Zaxoyê li stadyuma bajêr bi dehan hezaran pêlîstok avêtin nav qadê.
Piştre hemû hatin berhevkirin û diyarî wan zarokan hatin kirin ku nexweş in û li nexweşxaneyan in.
Li gel Zaxoyê, Alejandro Chiganotto, alîgirê Tîma Racingê ya Arjantînê û Manuel Caceres, alîgirê navdar û daholjenê Tîma Neteweyî ya Spanyayê jî namzed bûn.
Piştî ragihandina namzedbûna Zaxoyê, li hemû beşên Kurdistanê û hemû Ewropa û cîhanê, Kurdan bi hev re dest bi pêngaveke mezin kir û dengê xwe da tîma Zaxoyê.
