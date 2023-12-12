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Yayın Tarihi: 12 Aralık 2023 15:10
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2023 15:26
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FIFA Başkanı, Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

FIFA Başkanı Infantino, "Futbolda saha dışında ve içinde şiddete kesinlikle yer yoktur" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
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Fotoğraf: AA

FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Başkanı Gianni Infantino, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı.

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Açıklama şöyle:

"Futbolda saha dışında ve içinde şiddete kesinlikle yer yoktur. MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından yaşanan olaylar kesinlikle kabul edilemez ve ne sporumuzda ne de toplumumuzda yeri vardır. 

"Hakemler olmadan futbol olmaz. Hakemlerin, oyuncuların, taraftarların ve personelin oyunun tadını çıkarabilmeleri için güvende ve emniyette olmaları gerekiyor ve ilgili yetkilileri bunun her düzeyde sıkı bir şekilde uygulanmasını ve saygı duyulmasını sağlamaya çağırıyorum." (AÖ)

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