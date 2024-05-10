FIDH, Haziran seçimleri öncesinde Avrupa partilerini insan haklarına bağlılık beyanına çağırıyor

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Avrupa'daki üye kuruluşları, Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak partilerin adaylarına yönelik bir insan hakları manifestosu yayınlıyor.

Manifestonun amacı, AB'de demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının tehdit altında olduğu bir dönemde, adayları önümüzdeki görev süresi boyunca 10 önceliğe bağlı kalacaklarını beyana teşvik etmek.

FIDH'nin çağrısı

Avrupa'da kukukun üstünlüğünü ve insan haklarının evrenselliğini sorguluyan popülizm ve hak karşıtı hareketler yükselişe geçerken FIDH ve Avrupa'daki bağlı kuruluşları, AP seçimleri için aday olanları ve Avrupa kurumlarının gelecekteki temsilcilerini, Avrupa projesinin üzerinde yükseldiği temel değerlere bağlılıklarını teyide çağırıyor.

Manifestonun 10 maddesi

FIDH Manifestosu, 2024 Avrupa seçimlerine yönelik kampanyanın merkezinde yer almasını gerekli gördüğü ve Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Komisyonunun önümüzdeki beş yıllık görev süresinde bağlı kalmasını dilediği 10 maddeyi sıralıyor.

FIDH Avrupa Ofisi Başkanı Elena Crespi, "Tarihi bir seçim öncesinde Avrupa Birliği, kendi içinde ve diğer ülkelerle ilişkilerinde insan haklarına saygıyı güvence altına almalıdır" dedi. “Önümüzdeki seçimlerde adayları ve geleceğin seçilmiş temsilcilerini, Avrupa Birliği'nin temel değerlerini benimsemeye ve onları yok etmeye çalışanlara karşı korumaya çağırıyoruz”.

FIDH aynı zamanda seçmenleri de çağrıyı kendi ülkelerindeki adaylara ileterek ve oylarını bunu onaylayanlara vererek desteklemeye çağırıyor.

Haklara saygı talep edin Avrupa Birliği insan onuruna saygı, eşitlik, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı üzerine kurulmuştur. [Adaylar] gerek üye devletlerin anayasaları, gerekse Avrupa Birliğinin kurucu antlaşmaları başta olmak üzere onayladıkları bölgesel ve uluslararası antlaşma ve sözleşmelerde yer alan bu temel ilkelerin etkin biçimde uygulanmasını talep etmelidir. Avrupa Birliğinin ayrıca, her yerde, herkesin insan haklarına saygı duyan bir dünya düzeninin desteklenmesinde önemli bir rolü vardır. Bu misyon, insan hakları ihlallerinin her kıtada yaşandığı kriz ortamında hayati önem taşıyor. Bu nedenle, 2024 Avrupa seçimleri arifesinde, FIDH ve üye kuruluşları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonunun tüm adaylarına ve gelecekteki üyelerine aşağıdakileri yerine getirme çağrısında bulunuyor: 1)Demokratik ilkeleri ve hukukun üstünlüğünü korumak ve geliştirmek 2) Sivil toplum örgütlerini, insan hakları ve çevre savunucularını korumak ve güçlendirmek 3) Etkin eşitliği teşvik etmek ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek 4)Yoksulluk ve sosyal dışlanmaya karşı mücadele etmek 5) Kadın haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini korumak ve teşvik etmek 6) Haklar için mücadele eden insanların hayatları, hakları ve onurlarına saygı duyulması ve korunmasını sağlamak 7) Ekonomiye yön verenlerin insan ve çevre haklarına saygı götermsini teşvik etmek 8)Temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir çevre hakkını bir insan hakkı olarak kabul etmek ve iklim krizinin çevresel ve insan haklarına ilişkin sonuçlarını ele alacak yeni mekanizmalar geliştirmek. 9)Uluslararası suçlarda ve ağır insan hakları ihlallerinde cezasızlıkla mücadeleyi teşvik etmek 10) Avrupa Birliği ve üye devletlerinin insan hakları yükümlülüklerinin AB dış politikasında tutarlı bir şekilde uygulanmasını ve bu politikanın dünya çapında insan hakları ve demokrasinin güçlendirilmesine katkıda bulunmasını sağlamak.

(AEK)