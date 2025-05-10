ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2025 10:34
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2025 10:40
1 dk Okuma

Fidan, MİT Başkanıyken zehirlenmek istenmiş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı tv programında 4-5 sene önce suikaste uğradığını söyledi. Fidan suikast girşiminin sorumluluları hakkında bilgi vermedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fidan, MİT Başkanıyken zehirlenmek istenmiş

Dünyanın en büyük istihbarat örgütleri arasında gösterilen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanlığı da yapan Hakan Fidan dün katıldığı bir tv programında 'fiziki suikast' girişimine uğradığını dile getirdi. Fidan, "Zehirlendik de tedavi de gördük. Onun dışında karakter suikastına sürekli maruz kalıyoruz. Bu kavganın bir parçası." dedi.

Zehirlendiğini daha önce açıklamadığını dile getiren Fidan, "Ağır arsenik ve cıva verildim. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oluyor." ifadesini kullandı.

Fidan, kendisine suikast girişimini kimin yaptığına ilişkin soruya ise "O detaylara girmeyelim. O, dışarılarda olan konular. Sadece içeride düşman yok, her yerde düşman var." dedi.

Bu tür girişimlerin kendisini herhangi bir adım atmaktan geri bırakmadığını kaydeden Fidan, "Zaten bu vatana hizmet etmek için varız. Karakter suikastı da yapacaklar size, fiziksel suikast de yapacaklar." diye konuştu.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git