Fidan: İsrail, şiddet yoluyla güvenlik tesis edilemeyeceğini anlamalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, İsrail'e ateşkes çağrısını ve Türkiye'nin Gazze'de garantörlük teklifini yineledi.

Fidan, "Yapılacak bir anlaşmanın uygulanması aşamasında garantör olarak sorumluluk almaya da hazırız" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna için ayrı, Filistin için ayrı standart olamaz"

Türkiye olarak kim tarafından ne amaçla yapılırsa yapılsın masum sivilleri hedef alan saldırıları hiçbir suretle tasvip etmediklerini belirten Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 Ekim'den bu yana Batılılar dahil ilgili taraflarla yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Her meselede ilkeli ve hakkaniyetli davranmayı esas alıyoruz. Ukrayna için ayrı, Filistin için ayrı standart olamaz. Adil bir dünya istiyorsak, her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız."

"Bölgesel bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz"

AA'ya göre "İsrail, şiddet yoluyla güvenlik tesis edilemeyeceğini anlamalı" diyen Fidan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazze'deki insanlık dramının bölge ülkelerini de etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Bu nedenle bölge içi ve bölge dışı tüm aktörleri, kalıcı ve adil barışı teşvik etmeye çağırıyoruz. Bu bölgenin aktörleri olarak bölge sorunlarımızın çözümünü başkalarına havale etmemeliyiz."

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500 yabancının Gazze'den çıkışı için anlaşma

Refah Sınır Kapısı'nın ağır yaralılar için açılmasına ilişkin soruya yanıt veren Fidan, "An itibarıyla 500 civarında yabancı ülke vatandaşının Gazze'den çıkmasına yönelik İsrail ile Mısır makamları arasında mutabakata varıldığı yönünde bize de bilgi ulaştı" dedi.

Bakan Fidan, bunların arasında Türkiye vatandaşlarının olması için de müzakerelerinin sürdüğünüğü kaydetti.

Abdullahiyan: Saldırılar sürerse sonuçları ağır olacak

Dün (31 Ekim) Katar’ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise "Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar sürerse, sonuçları çok ağır olacaktır, destekleyenler bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir" uyarısında bulundu.

İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına dikkat çeken Abdullahiyan, "Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor. Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir" dedi.

Bölgesel konferans çağrısı

İkili görüşmeyle ilgili haberinde Fransa merkezli haber ajansı AFP, Türkiye ve İran'ın Filistin-İsrail Savaşı'nın yayılmasını önlemeyi amaçlayan bölgesel bir konferans çağrısında bulunduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Emir Abdullahiyan'ı Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Öte yandan, basın toplantısında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye'ye geleceği de açıklandı.

(NT)