Fidan, Güler ve Kalın Bağdat'ta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın güvenlik konulu bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantıya katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'taydı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de ayrı bir görüşme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ziyaret vesilesiyle, Irak Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan güvenlik toplantısına, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun da katıldığı kaydedildi.

Fidan, ayrıca Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliğinde Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ve Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile de görüştü. Irak Türkmen Meclisi, geçtiğimiz günlerde Kürdistan Bölgesi’ndeki azınlık kotalarının kaldırılması nedeniyle 10 Haziran’da gerçekleşecek Bölge Meclisi seçimlerini boykot eden diğer 10 Türkmen partisiyle birlikte hareket etmemiş ve ortak açıklamaya katılmamıştı.

MSB: "Terörle mücadele ve

hudut güvenliği konuşuldu"

Fidan ve Güler’in Bağdat’ta “güvenlik konulu” bakanlar düzeyinde görüşmeler yürtüttükleri saatlerde Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB), düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Güler’in ziyaretine ilişkin sorulara da yanıt verildi.

AA’nın “Milli Savunma Bakanlığı kaynakları”na dayandırdığı haberde, Bakan Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın'ın Irak ziyaretinde “terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı ve enerji gibi farklı konuların da konuşulacağı” bildirildi.

Basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan “kaynaklar”, Bağdat’taki “zirve”nin geçtiğimiz aralıkta Ankara'da Iraklı yetkililerle gerçekleştirilen “Güvenlik Zirvesi”nin devamı olduğunu açıkladılar: “Bu görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi[nin] ele alınaca[ğını]” belirttiler.

Ankara'daki toplantıda “terör örgütü PKK’nın her iki ülke için de 'ortak tehdit' olduğu[nun] vurgulan[dığını]” kaydeden “kaynaklar”, Bağdat’taki zirvede “terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunulaca[ğını] ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşulaca[ğını]” aktardılar.

Öte yandan TSK komutanlarının sınır ötesinde “Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde” Iraklı yetkililerle gerçekleştirdikleri toplantıda “Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler[in] de görüşüldü[ğü] ve önümüzdeki dönemde bu tarz işbirliği ve koordinasyon toplantıları[nın] devam edece[ği}” bilgisi verildi.

Operasyonlarda öldürülenler

Fidan ve Güler’in Bağdat’ta “güvenlik konulu” bakanlar düzeyinde görüşmeler yürüttükleri saatlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda son haftada 63 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 229'u Irak'ın kuzeyinde, 353'ü ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 582 “terörist”in öldürüldüğünü söyledi.

AA, Aktürk'in çatışmalarda TSK mensuplarının kayıpları konusunda bilgi verip vermediğini belirtmedi.

Sınırdan “yasa dışı geçişler”

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 138 kişinin yakalandığını bunlardan “4'ü[nün] terör örgütü mensubu [olduğunu], 2 bin 861 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini" aktardı.

Aktürk’ün verdiği bilgiye göre “1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1,747'ye yüksel[di]; sınırdan geçişi engellenen kişi sayısı da 34 bin 447 [oldu].”

(AEK)