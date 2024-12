Fidan'dan Trump'a yanıt: Bu bir ele geçirme değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuştu.

Suriye’deki gelişmelere değinen Fidan’a Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye açısından bakıldığında, Suriye'de bir özerk Kürt bölgesi veya Kürt oluşumu söz konusu olabilir mi? Yoksa Türkiye bunu bir tehdit olarak mı algılar?" sorusuna Fidan, "Benim Suriye halkı adına konuşmam doğru olmaz. Sorduğunuz husus, Suriye halkının bileceği bir iştir. Bu onların vereceği bir karar. Ama ben hem bir temenni, hem Türkiye’nin politikası olarak şunu söyleyebilirim: Suriye’de Kürt, Arap, Türkmen, herkesin, tüm sivillerin asli yerlerinde yaşamalarını istiyoruz. Hiç kimse rahatsız edilmemeli, şehirlerini, köylerini terk etmek zorunda bırakılmamalı. Başka yere göçe zorlanmış olanlar, tekrar memleketlerine dönebilmeli. Sözün özü, başta siviller olmak üzere Kürtler de asli memleketlerinde yaşamalı” yanıtını verdi.

"Suriye'de bulunmamızın iki nedeni var"

AA’nın aktardığına göre; Fidan, "Türkiye'nin Suriye'de iki nedenle asker bulundurduğunu” belirtti. Fidan, “birinci nedeninin Türkiye'ye kitlesel göçü engellemek, ikincisinin ise terörle mücadele olduğunu" ifade etti.

Fidan, "Türkiye'nin bu iki mesele çözüldüğü takdirde Suriye'de durması için herhangi bir sebebi kalmayacağını, halihazırda bu yönde doğru adımların atıldığını, Suriye'deki durumun gidişatının görülmesi için zaman verilmesi gerektiğini" söyledi.

"Yeni yönetimi PKK ile işbirliği içinde görmek istemiyoruz"

Şam'daki yeni hükümetten beklentilerini sıralayan Fidan, şöyle devam etti:

"Yeni yönetimi başta IŞİD ve PKK olmak üzere terör gruplarıyla işbirliği içinde görmek istemiyoruz. Komşu ülkelere herhangi bir tehdit oluşturmalarını istemiyoruz. Azınlıklara, Hristiyanlara, Alevilere, Ezidilere, Türkmenlere, Kürtlere kötü davranmalarını istemiyoruz. Kapsayıcı bir hükümet kurmalarını, ülkenin toprak bütünlüğünü, siyasi birliği ve egemenliği sağlamalarını istiyoruz. Bunlar herkesin üzerinde mutabık kaldığı ilkeler. Bence bu ilkeler üzerinde mutabık olan tüm tarafların, Şam hükümetine bu ilkeler doğrultusundaki beklentilerini iletmesi lazım."

Fidan, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili "Türkiye dostane olmayan bir şekilde kontrolü ele geçirdi" sözlerine ilişkin ise, "Bu, ele geçirme olarak tanımlanamaz. Suriye'de yaşanan hadiseyi bu şekilde tanımlamak ciddi bir hata olur. Suriye halkı açısından bu bir ele geçirme değil. Yaşanan şey, Suriye halkının iradesinin yönetimi ele alması, orada kontrolü ele almış olmasıdır" diye cevapladı.

"ABD ile SGD konusundaki görüşmelerimiz sürüyor"

Fidan, SDG'nin "Türkiye için önemli bir tehdit" oluşturduğunu söyleyerek "Bölgedeki dengeler bozulsun istemiyoruz. Ancak ulusal çıkarlarımızı gözetmek ve korumak zorundayız. ABD ile bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Trump yönetimiyle çarpışma olur mu?

"ABD'nin SDG politikası değişmezse, ABD ile özellikle de iktidara gelecek Trump yönetimiyle çarpışma rotasına girilir mi?" sorusunu da Fidan, şöyle yanıtladı:

"İşte bu tam da bizim yıllardır kaçınmaya çalıştığımız şey. Bir yandan terör tehdidiyle mücadele ettik, diğer yandan da ABD ile karşı karşıya gelmemeye özen gösterdik. Bu amaçla Suriye'deki Amerikan güçleriyle bir çatışmasızlık mekanizması kurduk. Böylece terörle mücadele, istihbarat ve askeri operasyonlarımızı yürütürken aynı zamanda Amerikalılarla çatışmasızlığı sağladık. Yani diplomatik ve askeri açıdan zorlu bir işti, ama şu ana kadar buraya getirdik, ama her zaman büyük bir çatışma riskini göze alarak, çünkü onların orada varlığı var, bizim de orada varoluşsal tehdidimiz var. Dolayısıyla şu an her iki taraf da bu sorunun farkında. Buna uygun adımlar atıyoruz. Başkan Trump ilk döneminde bu politikalardan vazgeçilmesi için birkaç kez talimat vermişti, ama maalesef o zaman kimse onu dinlemedi."

ABD'nin SDG uyarılarına yanıt

Fidan, ABD'nin Türkiye’den SDG'ye karşı büyük saldırı başlatmaması talebinde bulunduğu iddialarına yönelik, "IŞİD'e karşı operasyonların aksamaması konusunda hep bir vurgu var. Ancak bizden, kendimize yönelik terör tehdidini ele almamamızı isteyemezler. Zaten böyle bir şeyi dinlemeyiz. Bunu yapamazlar" dedi. Başka bir yol bulunması gerektiğini, Türkiye'nin operasyonlara devam edeceğini söyledi.

