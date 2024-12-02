Fidan'dan Suriye yorumu: Uyarılarımızı tüm taraflara defalarca yapmıştık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Bakanlık'ta ortak basın açıklaması düzenledi.

Fidan, Erakçi'nin bölgedeki olağanüstü gelişmeler nedeniyle Ankara'yı ziyaret ettiğini söyledi.

AA'nın haberine göre; Erakçi ile önemli bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirten Fidan, Suriye, bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkilerin üzerinde durduklarını ifade etti.

Türkiye-İran ilişkilerine değinen Fidan, "Türkiye ve İran, teröre karşı ortak işbirliği içerisinde olmaya devam edecekler. Bu ortak düşmana karşı ortak bir mücadeleyi her zaman için sergilememiz gerekiyor. Hem PKK'ya hem de PKK'nın uzantıları olan YPG ve PJAK'a karşı net ve kararlı bir politika izlememiz gerekiyor" dedi.

"Uyarılarımızı defalarca yapmıştık"

Fidan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin de şunları söyledi: "Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır. Bu, Suriye ile gerçekleri anlamak istemeyenlerin sığındığı bir hatadır. Astana süreci sahadaki sıcak ve yoğun çatışmaların durmasını sağlamıştı.

Böylece rejimin muhalefetle siyasi alanda angajmanının ilerletilmesini hedeflemiştik. Geldiğimiz noktada Suriye’de geniş çaplı çatışmaların tekrar başlamasının nedeni, bu ülkenin birbiri ile olan sorunlarının 13 yılı aşkın süredir çözülmemiş olmasıdır.

Muhalefetin meşru taleplerinin göz ardı edilmesi ve rejimin siyasi sürece samimi biçimde dahil olmaması bir hataydı. Son olarak sivillere yönelik kapsamlı saldırılar gerçekleştirilmesi iç savaşı yeniden alevlendirdi. Biz bu konulardaki uyarılarımızı ilgili tüm taraflara defalarca yapmıştık. Son gelişmeler, Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Türkiye bu yönde gereken tüm katkıyı sağlamaya hazırdır."

"Mülteci akımı durmalı"

Çatışmalar nedeniyle yeniden yaşanması muhtemel sınır ötesi göçe de dikkat çeken Fidan, şunları söyledi: "Tekrar insanların yerlerinden edilmesini ve başka yerlere gitmesini istemiyoruz. Tam tersine, artık yerlerinden edilmiş olan insanların tekrar evlerine dönmesini istiyoruz. Mülteci akımının artık durması ve tersine dönmesi fevkalade önemli."

Erakçi: Suriye'de egemenliğin korunması gerekiyor

Erakçi ise konuşmasında “bölgede barış ve istikrarın korunması için Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması gerektiğini” söyledi.

Erakçi, "Suriye ile ilgili bölgedeki istişareler büyük önem arz ediyor. Bu minvalde Türkiye ile istişare de her zaman büyük öneme sahip. Suriye'deki gerilimi azaltma konusunda istişare çok önemli” dedi.

Görüşmelerin "çok iyi düzeyde gerçekleştiğini" vurgulayan Erakçi, şöyle devam etti: "İstişarelerimiz net, dostane ve yapıcıydı. Suriye'nin barış ve istikrara doğru ilerlemesi konusunda mutabıkız. Toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerekiyor. Suriye'de iyi bir yönetim için de gereken tedbirlerin alınması gerekiyor. Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa da daha yakın istişare ve diyalog konusunda karar aldık. Bölgenin istikrarı doğrultusunda işbirliği yapacağız."

(RT)