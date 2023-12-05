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Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 23:50
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 23:59
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Fidan'a göre, İsrail ile ilişkiler Filistin davasına zarar vermiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, soru önergesine verdiği yanıtta, İsrail ile ilişkilerin Filistin davasına zarar vermediğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/fidan-a-gore-israil-ile-iliskiler-filistin-davasina-zarar-vermiyor.jpeg
Anadolu Ajansı (Arşiv)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, Gazze'ye yönelik saldırıları süren İsrail ile Türkiye arasındaki ticari ve diplomatik ilişkilerle ilgili soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, soru önergesine verdiği yanıtta, İsrail ile ilişkilerin Filistin davasına zarar vermediğini söyledi. 

Tanal, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilere ilişkin olarak Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. 

"Herhangi bir yaptırım var mı?"

Tanal, şu soruya yanıt istedi: 

*İsrail devleti ile diplomatik ilişkiler askıya alınacak mıdır? İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı insanlık dışı muamelelere tepki olarak Bakanlığınızca uygulanan yahut uygulanması öngörülen herhangi bir yaptırım var mıdır?

*Yaptırım uygulanmasına yönelik bir karar alınmamış ise bunun gerekçesi nedir?

"Baskı oluşturmak için trafik yürütüyoruz"

Fidan, Tanal'ın sorularına şöyle yanıt verdi: 

*İsrail'le 74 yıllık bir geçmişi bulunan ilişkilerimiz hiçbir zaman Filistin'in haklı davası hilafına yürütülmemiştir.

*İsrail'in Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeksizin, barbarca yürüttüğü saldırılar karşısında, uluslararası ilişkilerde diplomatik tepkilerin başında gelen, Büyükelçimizin istişareler için merkeze çağrılması yoluna gidilmiştir.

*Diğer yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in saldırılarını durdurmada kifayetsiz kaldığı bir ortamda, İsrail üzerinde gerekli baskıyı oluşturmak amacıyla yoğun bir temas trafiği yürütmekteyiz.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(EMK)

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