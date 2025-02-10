FHKC’den Bereket Kar açıklaması: Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), dün (9 Şubat) yayımladığı yazılı bir açıklamayla Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) kurucularından ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Parti Meclisi üyesi, bianet yazarı Bereket Kar’ı andı.

Siyasetçi, gazeteci ve yazar Kar, yakalandığı akciğer enfeksiyonunun solunum sistemini bloke etmesi sonucu 24 Ocak 2025 gecesi hayatını kaybetti.

“Ebu Nidal” (Nidal’ın babası) olarak andıkları Kar’ı “mücadeleden asla vazgeçmeyen bir devrimci ve Filistin’in Türkiye’deki sesi” olarak tanımlayan FKHC’nin açıklaması özetle şöyle:

“1980 darbesinin ardından Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan Bereket Kar, devrimci mücadelesine Lübnan’daki Filistin direniş kamplarında devam etti. Burada Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) saflarında, özellikle FHKC içinde mücadele etti. FHKC’nin onursal üyelerinden biri olarak kabul edilen Kar, Filistin davasının uluslararası alanda savunulması için büyük çaba gösterdi.

Bereket Kar kimdir?

“1993 yılında Türkiye’ye döndüğünde yeniden tutuklandı ve üç yıl cezaevinde kaldı. Ancak bu süreç, onun devrimci kararlılığını daha da güçlendirdi. Demokrasi, sosyalizm ve halkların özgürlüğü için mücadelesine aynı azimle devam etti. Bereket Kar, Halkların Demokratik Partisi (HDP) dış ilişkiler sorumlusu olarak Türkiye’deki sol hareketler ile Arap dünyasındaki devrimci yapılar arasında köprüler kurdu. Mücadelesiyle Filistin davasının Türkiye’deki en önemli savunucularından biri haline geldi ve FHKC’nin Türkiye’deki gerçek bir temsilcisi oldu.

“FHKC olarak, devrimci ilkelerine sadık kalan bu büyük mücadele insanını anarken, onun açtığı yoldan yürümeye, halklarımızın özgürlüğü ve dönüşüne kadar devrimci mücadeleyi sürdürmeye söz veriyoruz. Bereket Kar’ın devrimci mirası, özgürlük ve adalet mücadelesi veren herkes için yol gösterici olmaya devam edecektir. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Yoldaş Bereket Kar’ın (Ebu Nidal) ruhuna şan ve ölümsüzlük!

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkezi Medya Bürosu."



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